El riesgo país cerca de perforar los 500 puntos tras la reapertura del estrecho de Ormuz

Luego de la reapertura del estrecho de Ormuz, las bolsas del mundo anotan ganancias, con Wall Street alcanzando un nuevo récord. En el mercado local, el riesgo país se acerca a los 500 puntos básicos.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, anunció la apertura del estrecho de Ormuz tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado en el Líbano. “En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso a través del estrecho de Ormuz para todos los buques comerciales durante el periodo restante del alto el fuego”, escribió Araghchi, en una publicación en X.

El petróleo cae más de 10% tras la reapertura del estrecho de Ormuz

Así, los ADRs caen, pero los títulos soberanos vuelven a subir este viernes, en medio de la euforia de los mercados globales. Los bonos en dólares operan con mayoría de alzas en Wall Street, liderados por el Bonar 2029 (+1,9%) y seguido por el Global 2035 (+0,8%). En solitario, el Bonar 2028 cae 1,2%. En ese escenario, el riesgo país se comprime a 517 puntos y se acerca a perforar los 500 pb.

En tanto, los ADRs operan con bajas generalizadas de hasta 3,8% de la mano de YPF, seguida por Transportadora de Gas del Sur (-2,8%) y Pampa Energía (-1,9%). En el otro extremo, Banco Macro gana 0,6%.

El S&P Merval retrocede 1,3% a los 2.885.124,66 puntos en pesos, mientras que medido en dólares lo hace 1,2% a los 1.988,26 puntos. Los papeles caen en su mayoría, con YPF (-4,2%) liderando las pérdidas.

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este viernes 17 de abril, el dólar oficial cotiza a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto a la jornada anterior. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubicó en $1.351, marcando una caída de $7.

El dólar Blue cotiza en la jornada de este viernes a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, con una suba de $5 respecto al cierre del jueves.

Las bolsas del mundo

Tras la reapertura del estrecho de Ormuz, los futuros del crudo Brent anotan una fuerte caída y bajan 10,19%, hasta situarse en US$ 89,14 por barril. Los futuros del crudo WTI de EEUU caen 10,81%, hasta los US$ 84,34 por barril.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York -el S&P 500- sube 0,83%, hilvanando su tercera semana consecutiva al alza, ubicándose en sus máximos históricos. Mientras, el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,13%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,17% al alza.

En el resto del mundo, la situación es mixta. En Europa, el Euro Stoxx sube 1,86%, y anota su cuarta semana consecutiva de incrementos. A nivel local, el DAX alemán aumenta 2,11% y el CAC francés acompaña con 1,98%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido avanza 0,52%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,89%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,10%. Mientras, el Kospi surcoreano disminuyó 0,55% y el Nikkei 225 japonés cayó 1,57%.

FN/AF