Caen bonos y acciones argentinos en un mercado golpeado por el petróleo

Tras una nueva disparada en los precios del petróleo, la deuda soberana argentina abre en negativo en Wall Street, ante un nuevo recalentamiento de las tensiones bélicas en Medio Oriente. Asimismo, los principales índices de Wall Street bajan en el inicio de la semana, al igual que las bolsas de Europa, que caen con fuerza.

Estas nuevas tensiones se generan luego de que Estados Unidos decomisó un buque carguero iraní que intentaba evadir el bloqueo impuesto por la marina estadounidense. Irán prometió "responder pronto". Todo esto reavivó los temores de sobre el suministro energético global y volvió a generar temor en los mercados.

Petróleo rebota hasta 5% y las bolsas retroceden por el riesgo de ruptura del alto el fuego en Medio Oriente

Así, los ADRs cotizan mixtos, los que más suben son Cresud, Edenor e YPF, con el 2,6%, 1,3%, y 1,1%, respectivamente. En el otro extremo, Banco Macro ganó 0,5%. En el mes, los papeles energéticos anotan bajas de hasta el 12,2%, con la petrolera estatal YPF a la cabeza.

Por su parte, en la plaza local, los bonos cotizan mixtos, los que más suben, son el Global 2046 (+0,7%), y el Global 2030 (+0,7%), mientras los que más caen son: el Global 2041 (-0,2%) y el Bonar 2035 (-0,1%). En ese escenario, el riesgo país se ubicó en 525 puntos básicos

El S&P Merval sube 0,5% a 2.902.719,55 puntos. Las acciones líderes que más bajan son los papeles bancarios de la mano de Grupo Supervielle (-2,4%), Grupo Financiero Galicia (-1,9%) y Banco Macro (-1,8%). En el otro extremo las subas más destacadas son de Cresud (3%) y Transportadora de Gas del Sur (2,1%)

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este lunes 20 de abril, el dólar oficial cotiza a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en el Banco Nación (BNA), con un aumento de $5 respecto a la jornada anterior. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.364, sin aumentos respecto a la jornada del viernes.

El dólar Blue cotiza en la jornada de este lunes a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta, con una suba de $5 respecto al cierre del viernes.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,19%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,40%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,02% al alza.

Es en contexto que el precio del petróleo WTI aumenta 4% a US$ 85,77 y el del Brent del mar del Norte, referencia en Argentina, sube 3,1% a US$ 93,29.

En Europa, el Euro Stoxx baja 1,07%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,97% y el CAC francés acompaña con -0,90%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,46%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,77%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,76%. Mientras, el Kospi surcoreano avanzó 0,44% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,60%.

Los salarios volvieron a perder contra la inflación en febrero, según el INDEC

El promedio de los salarios en febrero de 2026 aumentó 2,4% mensual, ubicándose por debajo de la inflación de ese mes, que marcó 2,9%.

El indicador acumula una suba de 5% en lo que va del año, comparado a una inflación que aumentó un 5,9% en el mismo periodo. El crecimiento mensual se debe a subas de 1,6% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 4,6% en el sector privado no registrado, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Con respecto a la inflación de febrero el salario del sector registrado no la superó por sexto mes consecutivo, ya que llegó al 1,8%. El ingreso no registrado se ubicó por encima por segundo mes consecutivo.

FN