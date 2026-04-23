Este jueves 23 de abril, la ciudad de Rosario recibirá condiciones meteorológicas muy favorables que permitirán el desarrollo normal de todas las actividades. El cielo se presentará mayormente despejado durante el día, brindando un marco ideal para transitar por el Monumento a la Bandera o recorrer la zona de islas, con una jornada que se destacará por su estabilidad y ausencia de precipitaciones durante la tarde.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En Rosario, Funes y el Cordón Industrial, el clima se mantendrá estable y muy agradable a lo largo del día. Con una temperatura máxima que alcanzará los 23°C, los vecinos disfrutarán de un ambiente templado. La humedad relativa se ubicará en un 65%, lo que contribuirá a una sensación térmica confortable para realizar tareas al aire libre en toda el área metropolitana.

Clima jueves 23 de abril

La brisa provendrá del este a una velocidad de 5 mph, un factor que favorecerá la disipación de la nubosidad en la costa del Río Paraná. No se prevén precipitaciones durante la jornada, por lo que la visibilidad será excelente tanto en los trayectos hacia el Cordón Industrial como en los desplazamientos diarios dentro de la ciudad, facilitando el tránsito habitual sin mayores complicaciones climáticas.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

En localidades como Villa Constitución, Casilda y San Lorenzo, el panorama meteorológico se mantendrá bajo condiciones estables y tranquilas. No existen alertas vigentes emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para esta zona, por lo que se espera un jueves sin riesgos para la región. Los habitantes de estas ciudades podrán organizar sus rutinas con total normalidad ante un clima previsible y sin inestabilidades.

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La estabilidad atmosférica será la constante en todo el sur de la provincia, garantizando una jornada sin sobresaltos para la actividad agrícola y comercial. Las condiciones de cielo despejado predominarán desde las primeras horas hasta el atardecer. Ante la ausencia de fenómenos adversos, el pronóstico asegura un jueves apacible para el despliegue de las labores cotidianas en cada una de estas importantes localidades santafesinas.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el resto de la semana, la tendencia indica que continuarán las condiciones de estabilidad sobre Rosario. El viento, que soplará principalmente del sector este, mantendrá temperaturas templadas, evitando cambios bruscos. Por la noche, se anticipa una probabilidad mínima del 5% de lluvias, lo cual no alterará el desarrollo agradable del tiempo para los días venideros en toda nuestra región costera.