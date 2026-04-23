Cómo se compone la fortuna de Peter Thiel: inversiones, participaciones y el rol de Palantir

El inversor financiero Peter Thiel se reunirá este jueves con el presidente de la Nación, Javier Milei, en un encuentro que se centrará en la exploración de oportunidades de inversión tecnológica en el país. El estadounidense es cofundador de PayPal y uno de los cerebros mas influyentes del capitalismo global, con grandes lazos en Silicon Valley.

El patrimonio del empresario superó los 9.000 millones de dólares en 2026, según los registros financieros de Forbes y Bloomberg. La fortuna del inversor se concentró principalmente en su rol de PayPal, su participación accionaria en la firma de análisis de datos Palantir Technologies y su gestión en el fondo de capital de riesgo Founders Fund.

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La base de su riqueza consolidó su posición tras la salida a bolsa de Palantir en 2020. Las acciones de la compañía, que provee software a agencias gubernamentales y grandes empresas, representaron la mayor parte de su patrimonio neto líquido.

¿De qué manera influyó PayPal en su patrimonio inicial?

El capital semilla provino de la venta de PayPal a eBay en 2002. El ejecutivo recibió aproximadamente 55 millones de dólares por su participación del 3,7% en la empresa de pagos electrónicos. Esa cifra inicial funcionó como apalancamiento para su primera incursión masiva en el ecosistema del venture capital.

Thiel reinvirtió gran parte de esos fondos en el año 2004 al inyectar 500.000 dólares en Facebook, lo que representó el 10% de la red social en sus inicios. Tras la salida a bolsa de la plataforma en 2012, vendió la mayor parte de su participación, lo cual generó un retorno superior a los 1.000 millones de dólares.

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A través de Founders Fund, el inversor diversificó sus apuestas en sectores de alta complejidad técnica. El fondo invirtió en empresas como SpaceX, Airbnb, Stripe y Anduril Industries. La capitalización de estas firmas privadas impulsó la valoración de sus activos bajo gestión.

Las inversiones en criptoactivos completaron su esquema de diversificación: mediante la firma Thiel Capital, el empresario acumuló tenencias directas en Bitcoin y Ethereum. Estas posiciones fluctuaron con la volatilidad del mercado, pero consolidaron una parte relevante de su reserva de valor desde el año 2017.

El patrimonio del inversor también incluyó activos inmobiliarios en Los Ángeles, San Francisco y Hawái. Estas propiedades sumaron un valor estimado de mercado superior a los 200 millones de dólares, aunque representaron una fracción minoritaria frente a su cartera de activos financieros.