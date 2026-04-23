“Es la arquitectura institucional del saqueo”: en “QR!” analizaron el “industricidio” de Javier Milei

En el programa “QR!” de Canal E, el conductor Pablo Caruso y su equipo debatieron sobre lo que definieron como el “industricidio” del gobierno de Javier Milei y su impacto en el futuro productivo del país.

Jerónimo Guerrero Iraola, abogado y magíster en Derechos Humanos, invitado al programa, planteó que la Argentina atraviesa una transformación profunda vinculada a la cuarta revolución industrial y sostuvo que el oficialismo no gobierna para el pueblo, sino para intereses transnacionales.

“Lo que están construyendo es la arquitectura institucional del saqueo”, afirmó.

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Guerrero Iraola explicó que el mundo atraviesa una transición hacia una nueva revolución industrial basada en inteligencia artificial, automatización, big data y tecnologías avanzadas, pero remarcó que detrás de ese discurso también existe una fuerte disputa por recursos físicos estratégicos.

“La inteligencia artificial no se sostiene sola. Necesita energía, agua dulce, litio, cobre, oro, silicio y tierras raras”, detalló. En ese contexto, sostuvo que Argentina aparece como un territorio clave por su capacidad de producir energía, alimentos, minerales críticos y por su enorme reserva de agua dulce.

Por eso, aseguró que el proyecto político de Milei busca garantizar que esos recursos puedan ser apropiados por grandes grupos internacionales. “Parecería que todas las verticales del Gobierno están ordenadas no por el interés nacional, sino por una agenda transnacional”, señaló.

El vínculo con Peter Thiel y Palantir

Durante la entrevista, el abogado vinculó este modelo con figuras como Peter Thiel, empresario tecnológico de Silicon Valley y fundador de Palantir, una de las compañías más influyentes en materia de inteligencia artificial, seguridad y procesamiento masivo de datos.

Según explicó, detrás de estos sectores existe una visión política que discute no solo el rumbo económico global, sino también el modelo de poder y gobernanza del futuro.

“El gobierno de los hermanos Milei parece ser un experimento global”, sostuvo. Y agregó: “No responden solamente a Donald Trump, sino a toda una oligarquía tecnológica que financia y construye poder político”.

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Uno de los puntos más fuertes de la charla fue la advertencia sobre el uso de la inteligencia artificial para modelar conductas sociales y electorales.

Guerrero Iraola aseguró que muchas veces la sociedad subestima el verdadero alcance de estas herramientas y comparó los actuales sistemas de manipulación con una versión mucho más sofisticada que el escándalo de Cambridge Analytica. “Hoy estamos hablando de máquinas de guerra comandadas por inteligencia artificial con una precisión impresionante”, dijo.

Según explicó, estas tecnologías permiten procesar enormes cantidades de datos personales, construir perfiles psicológicos y dirigir emociones como la frustración, la ira o el miedo. “Ya no se trata de convencer. Se trata de dirigir”, resumió.

Por qué Milei mantiene apoyo social

El entrevistado también se preguntó por qué Milei conserva respaldo en sectores golpeados por la crisis económica y social. Para él, parte de la explicación puede estar en estos nuevos dispositivos de influencia digital y psicológica.

“Tal vez subestimamos cómo estas herramientas pueden modelar conductas y construir enemigos artificiales”, planteó. Y agregó: “Nos generan un adversario, un hombre de paja, para que peleemos ahí sin pensar en el bien común”.

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Sobre el final, Guerrero Iraola fue más allá y aseguró que el verdadero debate no es solo económico, sino institucional y filosófico. Según explicó, sectores como el de Thiel cuestionan directamente el sistema democrático republicano porque lo consideran un freno para sus intereses de acumulación y expansión.

“La democracia como sistema para ellos es un límite”, afirmó. Y concluyó: “Cuando Milei habla de una nueva arquitectura institucional, está hablando de implosionar las bases del Estado que conocemos”.

LB