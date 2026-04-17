En “QR!”, Rodolfo Aguiar apuntó contra Milei: “Este industricidio está destruyendo el trabajo y la producción”

En el programa “QR!” de Canal E, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, lanzó duras críticas contra el Gobierno de Javier Milei y habló de un verdadero “industricidio” en la Argentina.

Durante la entrevista con el conductor del programa Pablo Caruso y el resto de los panelistas, el dirigente sindical advirtió sobre el cierre masivo de empresas, la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y el fuerte deterioro de las condiciones de vida. “Estamos en un momento de conflictividad social muy grave y no hay perspectiva de mejora. La paciencia de la gente se terminó”, afirmó.

Aguiar sostuvo que la sociedad comenzó a tomar conciencia de que las promesas oficiales no se cumplieron y cuestionó especialmente los datos sobre pobreza. “No nos pueden hacer creer que la pobreza baja. El Gobierno se niega a cambiar la metodología de medición y construye estadísticas con una canasta desactualizada que no refleja la realidad”, señaló.

Cerraron más de 24.000 empresas desde que asumió Javier Milei

Según explicó, una familia necesita actualmente más de 1.400.000 pesos para no ser considerada pobre, mientras que desde el Frente de Sindicatos Unidos estiman que se requieren 2.800.000 pesos para vivir dignamente.

Uno de los puntos más duros de la entrevista fue el impacto sobre la industria nacional. Aguiar citó datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y aseguró que ya cerraron 24.180 empresas en todo el país, con excepción de Neuquén, que fue la única provincia con saldo positivo. “Tenés 24 mil unidades productivas menos a lo largo y ancho del país. Esto es un industricidio”, remarcó.

También advirtió que reconstruir ese entramado productivo será muy difícil. “Reindustrializar después de este industricidio no digo que sea imposible, pero va a ser muy difícil”, sostuvo.

Además, cuestionó la falta de inversión estatal en infraestructura y la pérdida de competitividad frente al avance de economías como China.

Salarios por debajo de la inflación

El dirigente sindical aseguró que tanto en el sector público como en el privado los salarios vienen perdiendo contra la inflación desde el inicio de la gestión libertaria.

Según detalló, los trabajadores privados perdieron más de 2 millones de pesos por persona desde diciembre de 2023, mientras que en el sector público la pérdida promedio supera los 11 millones de pesos. “Son 58 billones de pesos que dejaron de ir al bolsillo de los trabajadores. Eso estaba destinado al consumo”, explicó.

En ese marco, también apuntó contra el vocero presidencial y candidato porteño, Manuel Adorni. “Al único que Milei sacó de la pobreza fue a Adorni y a toda su familia”, lanzó.

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Aguiar confirmó además que ATE realizará un paro el próximo 21 de abril, con movilización y posibles bloqueos en aeropuertos como Bariloche y El Calafate para reclamar la reapertura de paritarias. “Si siguen con la motosierra, les termina cortando la cabeza a ellos”, advirtió.

Y cerró con una frase contundente sobre el futuro político del oficialismo: “Este gobierno ya perdió, lo que pasa es que todavía no lo sabe”.

LB