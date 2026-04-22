Paolo Rocca se reunió con Mauricio Macri y le pidió que el PRO participe en las elecciones del 2027

Paolo Rocca, CEO del grupo Techint, se reunió con el expresidente Mauricio Macri y le sugirió que el PRO cumpla una función activa en las elecciones de 2027. El encuentro se celebró en la residencia del empresario e incluyó un análisis de la actual situación económica de Argentina y del rumbo político del Gobierno de Javier Milei.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), Rocca le explicó a Macri el valor de ofrecer una alternativa política con identidad propia dentro del espacio no justicialista, argumentando que el PRO debería competir en las elecciones presidenciales del año que viene.

Paolo Rocca

En la charla también se habló sobre la incomodidad de ciertos sectores con determinadas medidas del Gobierno Nacional, cuando el vínculo entre Milei y parte del llamado “círculo rojo” no atraviesa su mejor momento.

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En ese contexto, Macri viene realizando reuniones con diferentes figuras de la economía y la política, mientras aumentan los rumores sobre su posible liderazgo de cara al 2027, como armador de un espacio opositor o directamente como candidato.

Su encuentro con Rocca potencia la teoría que el PRO quiere reposicionarse en el tablero político mientras discute su relación con La Libertad Avanza y su estrategia electoral a futuro.

El planteamiento del CEO de Techint significa una presión adicional para que el macrismo diga claramente cuál será su rol durante los próximos años.

Paolo Rocca

El cuestionamiento de Javier Milei contra Paolo Rocca

El presidente Javier Milei cuestionó a Paolo Rocca, CEO de Techint, y a Javier Madanes Quintanilla, propietario de Fate, llamándolos “empresarios prebendarios”en la inauguración de la Argentina Week, celebrada en la ciudad de Nueva York, el pasado 10 de marzo.

El mandatario afirmó en su discurso: “Tenemos gente mala, pero además creativa para el mal. Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil, pero como nadie me puso una cara visible, no puedo atacar de manera directa. Lo que puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios”.

Javier Madanes Quintanilla

Y agregó: “Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a muchos argentinos, pero se terminó. Se terminó la política corrupta. ¿Quién está a favor de la corrupción? Es incómodo hacer estas preguntas, pero estoy dispuesto a hacerlo por una Argentina mejor”.

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Para luego sumar: “Los Kirchner cuando insultaban a Rocca no lo insultaban porque lo odiaran sino porque negociaban la coima”.

Paolo Rocca

Quién es Paolo Rocca

Paolo Rocca, CEO del grupo industrial Techint, es el hombre más rico de la Argentina gracias a una fortuna personal estimada en miles de millones de dólares, obtenida gracias al éxito de empresas como Tenaris y Ternium.

Actualmente, Techint trabaja en más de 40 países, integrando proyectos relacionados con gas, petróleo, infraestructura y construcción, experiencia que le permitió a Rocca convertirse en uno de los empresarios más influyentes de Argentina, con una opinión que tiene un peso muy fuerte a la hora de discutir públicamente temas como política económica o comercio internacional.

HM