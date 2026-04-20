Berensztein: “Mauricio Macri puede ser el Alfonsín de la Alianza de 1999”

La posibilidad de que Mauricio Macri vuelva a ocupar un rol central en la política argentina, ya sea como candidato o como articulador de una nueva coalición, empezó a tomar forma en el análisis de Sergio Berensztein en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). “Puede convertirse en lo que fue Alfonsín para la Alianza: en el constructor de algo distinto, tratando de defender las ideas y los principios de su fuerza, con influencia en la agenda, pero sin una participación directa”. En ese marco, advirtió que el futuro del PRO y su vínculo con La Libertad Avanza dependerán tanto del “timing” político como del desgaste del Gobierno: “Antes de definir que vas a competir, tenés que estar seguro de que vas a ganar, porque una derrota es muy costosa”.

Sergio Berensztein es analista político y consultor estratégico, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Carolina del Norte y magíster en Ciencia Política por la misma institución. Además, es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es el fundador y presidente de Berensztein, consultora dedicada al análisis político y estratégico, y es director académico del Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas de la Fundación INECO. Ha sido profesor en la Universidad Torcuato Di Tella por dos décadas y profesor invitado en universidades de prestigio internacional como Princeton, Georgetown y Stanford.

No sé si llegaste a escuchar la última parte de la entrevista con Fernando de Andreis que estábamos haciendo recién, donde, aunque de manera condicional, la candidatura de Mauricio Macri para 2027 quedó ahí latente.

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Sí, lo escuché a Fernando recién y esto confirma lo que venimos viendo ya, creo yo, hace algunas semanas, con un Macri más presente en la opinión pública, y con no una decisión de competir el año próximo, pero sí de tener una presencia en el PRO y también como eventual candidato o como un constructor de una opción. Creo que hay que tener ahí siempre presente la posibilidad de que Macri se convierta en lo que fue Alfonsín para la Alianza: en el constructor de algo distinto, tratando de defender las ideas, los principios de su fuerza, con influencia en la agenda, pero sin una participación directa. Yo creo que están las dos opciones abiertas por ahora.

En Europa, por lo menos en Hungría, se supone que lo vamos a pasar en España, la extrema derecha pierde y la que gana es la derecha, una derecha más republicana, más democrática. ¿Podés percibir alguna tendencia en esto o crees que son hechos fortuitos que pueden no tener nada que ver con la búsqueda de crear un "mileísmo sin Milei", para decirlo de alguna manera?

La verdad que es muy interesante. Y es cierto que hemos visto un retroceso en algunos países o una derrota en otros de las fuerzas de la nueva derecha más extrema. Quiero hacer un punto ahí. Se trata realmente de un fenómeno extremadamente diverso; si comparás a Orbán de Hungría con el propio Javier Milei, las diferencias son extraordinarias. Pueden tener algún aspecto en común en esta agenda anti-woke, antiprogresista, pero me parece que las diferencias son más significativas que las coincidencias, los puntos en común.

Pero vuelvo a la pregunta. Creo que hay que tomar siempre en consideración el hecho de que, en regímenes parlamentarios, minorías consolidadas, sólidas, pueden hacer una diferencia y luego formar coaliciones con otras fuerzas a veces no tan afines como ocurre, por ejemplo, en España. Es una coalición muy heterogénea la que respalda a Sánchez. En el caso nuestro, con un sistema presidencialista de dos vueltas, acá la cosa se complica porque si quedás afuera en la primera vuelta o incluso en la PASO, que funciona a veces casi como una primera rueda de tres, eso le pasó a Macri en el 2015 precisamente: se fue como instalando de a poquito y llegó con lo justo a ganar la segunda vuelta. En el presidencialismo es más difícil construir coaliciones y hacer que esas coaliciones funcionen.

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Con lo cual me imagino en este caso un escenario donde el sistema político evite la fragmentación. Cuando tenés una oposición que evita la fragmentación, en general, los oficialismos también atienden a eso. Cuando hay mucha fragmentación, la tentación de repetir el escenario 2003 es muy alta en la Argentina, es decir: con lo que sea pasar a segunda vuelta y con eso pelear la presidencia. Así que me parece que en ese contexto yo todavía no descarto algún tipo de coordinación entre el PRO y La Libertad Avanza.

Como decía De Andreis recién, hay muchos funcionarios del PRO que están en el gobierno más allá de Diego Santilli. El caso de Patricia tal vez es especial porque ella claramente abandonó su fuerza y se afilió a La Libertad Avanza. Recordemos la ciudad de Buenos Aires, donde Milei siempre quiso desplazar al PRO y, de hecho, la oposición más fuerte que encuentra Jorge Macri en la ciudad es de La Libertad Avanza. Si eso se resuelve y el hecho de que no tenga candidato fuerte, ahora caído Adorni, el oficialismo puede generar algún tipo de arreglo. Si eso se resuelve, tal vez la coalición a nivel nacional sea más posible, más cómoda y más natural.

Cuando era precandidata todavía Patricia Bullrich, y todo el mundo daba por ganador a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich podría haber sido más segura candidata a gobernadora de Buenos Aires, donde la seguridad era un tema central. Sin embargo, ella, tozuda, dijo que no importaba si hubiera la posibilidad de un acuerdo entre Macri y Horacio Rodríguez Larreta como había sido en el pasado. Ella iba a seguir indómita con su candidatura presidencial.

Tiendo a creer de que la decisión es de Patricia Bullrich y que ella no va a ser pieza de negociación. Entonces, si al mismo tiempo para el PRO la ciudad de Buenos Aires es innegociable, todo parece indicar que puede haber ahí un conflicto entre el PRO y La Libertad Avanza, inclusive promovido por la propia Patricia Bullrich. No sé cómo ves desde el punto de vista del carácter, cuánto el carácter tiene que ver con la visión política.

En este caso, el carácter siempre es fundamental. Uno puede cambiar de principios, de ideología, pero no de carácter. Eso no se modifica, por lo menos no sustancialmente. Tal vez uno puede corregir algún aspecto muy puntual, pero no la columna vertebral, y eso está incluso muy estudiado en la psicología política. Patricia tiene una vocación presidencial, eso es indudable, y me parece que lo ha expresado en múltiples opciones. Ella, si hubiera querido, tal vez hubiera podido ser bien gobernadora de la provincia o incluso jefa de gobierno de la ciudad en un arreglo con, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta. Se opuso a eso. Bueno, los dos perdieron ex-post; podemos decir que le salió mal ese juego a ambos porque ganó Milei, pero en principio ella la vocación nacional la tiene.

Hay que evaluar aquí también cuál es el desarrollo del liderazgo político del presidente Milei. Si tiene un desgaste similar al que evidencia ahora, puede ser candidato. Si ese desgaste, por el contrario, se profundiza... y quedan todavía 18 meses, hasta las elecciones del año próximo, que es un montón de tiempo... bueno, allí tal vez haya otra discusión. Y dudo que el presidente Milei se presente si no está seguro que pueda ganar la reelección. En este contexto uno pudiera pensar incluso en algún tipo de arreglo distinto, entre el PRO y La Libertad Avanza. Están, creo yo, por ahora las cartas guardadas, no están sobre la mesa, y el timing aquí es muy importante, el contexto en el cual se da la negociación.

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Me viene inmediatamente una frase maravillosa tuya al comienzo de esta entrevista: es que Macri puede ser el equivalente a la figura de Alfonsín en la Alianza. Y Alfonsín tuvo que tragarse el sapo de poner de candidato a quien era su oponente en la interna, que era De la Rúa del 73, cuando De la Rúa es electo senador compitiendo, ganándole las elecciones locales al peronismo. O sea, en este caso sería equivalente. O sea, Patricia Bullrich podría ser el De la Rúa de Macri.

Hasta hoy el PRO sostiene realmente un apoyo relativamente alto para ser un partido relativamente nuevo en la Argentina y que sufrió una derrota importante en la elección del 2019. Tiene una identidad construida. El color amarillo significa algo. Uno tal vez lo compara con el radicalismo y, si bien el radicalismo tiene una red de intendentes e incluso de gobernadores más significativa como partido, curiosamente, nacional, el PRO tiene mayor peso. Y esto indudablemente tiene que ver con la figura del expresidente de Mauricio Macri.

Mucha gente cuando lo ve al presidente Milei atacar al periodismo o insultar o esa incontinencia digital, a veces en las redes, sobre todo en X, valora justamente los aspectos más moderados de Mauricio Macri, incluso la capacidad de diálogo. Y yo creo que eso le brinda una oportunidad de convertirse en un actor relevante. Lo que pasa que las candidaturas presidenciales en la Argentina, justamente al ser presidencialista, tienen características muy singulares. Y antes de definir que vas a competir, tenés que estar seguro que vas a ganar, porque una derrota es muy costosa de todo punto de vista: personal, económico. Y es muy difícil sostener una candidatura hasta el último momento.

Quedó en Argentina muy marcada la experiencia del 2011, cuando muchos pensaban que podían pelearle a Cristina, hacer una patriada y llegar a una segunda vuelta y, con el desgaste de Cristina, ganar. Y terminó ganando ella por un margen enorme. Por supuesto es otro contexto: la economía, la muerte de Néstor Kirchner, pero esa experiencia en diálogos con distintos líderes, me consta, ha quedado como algo para no repetir. Y cuando hablás con los que están construyendo el nuevo peronismo, está esa experiencia muy vigente. Y eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta para entender los aprendizajes que la política argentina está demostrando en esta experiencia tan singular que es La Libertad Avanza, donde todos se preguntan el "cómo". El "qué" está claro: quieren evitar una reelección de Milei. La pregunta es ¿cómo se logra eso? Bueno, ahí está la discusión.

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Y volviendo al PRO y a Mauricio Macri, una reflexión: Macri piensa que Patricia Bullrich carece de capacidades de ser una buena administradora y que sabe muy poco de economía, lo que desde la perspectiva de Macri la inhibe para hacer un puesto ejecutivo, ya sea en la ciudad o a nivel nacional. Y paralelamente ella tiene una mirada más al Menem, de que no necesita saber, sino que tiene que tener su gran economista, por ejemplo. ¿Compartís esta mirada de ambos? ¿La propia de Bullrich sobre sí misma y la de Macri sobre Patricia Bullrich?

La comparto y creo que ambos tienen algo de razón. Porque fíjate, se le reían a Macri cuando hablaba del "mejor equipo de los últimos 50 años", pero muchos de los funcionarios del actual gobierno vienen de la experiencia de Cambiemos, luego Juntos por el Cambio, pero cuando eran gobierno eran Cambiemos. Así que, efectivamente, estos funcionarios algún valor tienen. Y Macri siempre apostó por el equipo y, de hecho, el equipo de Larreta en la ciudad, recordemos, ya va la quinta gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires, era continuidad del equipo que habían armado junto con Mauricio Macri, con Larreta como jefe de gabinete de esa administración. Con lo cual, efectivamente, esa apuesta por los equipos de trabajo es algo que caracteriza al expresidente.

Patricia Bullrich viene del peronismo, es más personalista, más caudilla. Tiene otras características. Y cree que puede armar equipos con gente que trabaja con ella hace muchos años o con gente a la cual puede convocar para una función específica. De hecho, en la campaña, recordarás en el 2023, ella terminó comprando el programa de gobierno que la Fundación Mediterránea había puesto a Carlos Melconian como figura. Curiosamente, Melconian, que también ha expresado vocación eventualmente de competir por la presidencia el año próximo. Es decir, la idea era: tenía economistas trabajando con ella, dijo "Acá viene un paquete armado, hay un programa integral, ¿por qué no?". Y de ese modo asociarse más al establishment.

Sturzenegger también había preparado todas las Ley Bases para Patricia Bullrich. Recordá ese videíto de él con todos los papeles preparados para Patricia Bullrich.

Exacto. Federico trabajando con ella muchísimo. Me parece debe ser la cartera que más o mejor ha trabajado, en estos años con La Libertad Avanza, justamente porque venía planificando el trabajo de antes. En los gobiernos en Argentina hay una tendencia a improvisar, y eso es muy malo. La política argentina se entusiasma mucho con las elecciones y no con la gestión, que es lo que hace la diferencia en materia de desarrollo. Ojalá eso cambie en algún momento. Federico es una muestra de lo importante que es trabajar, planificar. Después la realidad te obliga tal vez a otro timing, a una implementación más pausada, pero tener idea de qué querés hacer y de cómo hacerlo... la experiencia en la función pública es fundamental.