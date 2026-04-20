Nicolás Trotta propone la fórmula “Kicillof-Uñac” en el Foro de Barcelona

El exministro Nicolás Trotta propuso desde el Foro de Barcelona la construcción de un frente peronista de unidad que logre conjugar la gestión de Buenos Aires con la representación de las provincias. Ante este marco de reorganización de cara a 2027, el dirigente planteó, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190),​ la necesidad de una fórmula federal que combine el protagonismo de Axel Kicillof con figuras del interior como Sergio Uñac.

El abogado, docente y dirigente político argentino, Nicolás Trotta, fue ministro de Educación de la Nación entre diciembre de 2019 y septiembre de 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández. Se desempeñó como rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), una institución vinculada al movimiento sindical. A lo largo de su gestión al frente del Ministerio de Educación, tuvo un rol central en la política educativa durante la pandemia de COVID-19, con decisiones relacionadas al cierre y reapertura de escuelas, la educación a distancia y los protocolos sanitarios.

¿Qué se vivió allí en Barcelona en esta reunión internacional progresista?

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Creo que se vio un encuentro que logró la concurrencia de referencias muy importantes, muchos presidentes de América Latina, de Brasil, Colombia y México, tres de las cuatro principales economías de nuestra región. Y, por supuesto, un fuerte liderazgo del presidente de España, Pedro Sánchez, que se ha constituido no solo en Europa, sino creo que ya como figura global, en un equilibrio frente a lo que es el discurso de guerra que está llevando adelante Donald Trump.

Creo que este encuentro estuvo atravesado por el desafío de intentar construir un diagnóstico común de las fuerzas populares, progresistas, muchas de las cuales están gobernando con dificultad sus propios países. Al mismo tiempo, buscar nuevas soluciones en este mundo que tampoco encuentra en la tecnología un camino hacia el desarrollo con igualdad, sino que vemos que los últimos años han sido de profundización de la desigualdad.

Algo que atravesó constantemente este encuentro fue la situación de Asia, la situación que se está viviendo en lo que es principalmente la guerra, el ataque unilateral que ha recibido Irán por parte de Estados Unidos e Israel, que creo que está convulsionando el equilibrio global en este momento tan difícil.

Uno de los mejores analistas internacionales de la Argentina, Juan Gabriel Tokatlian​, sostiene que las elecciones más importantes de este año no son las de medio término en Estados Unidos, sino las presidenciales en Brasil. Porque Brasil, además de ser socio fundador de los BRICS, ser la octava economía del planeta y la mayor economía latinoamericana, es al mismo tiempo un referente que le pone límite a Trump. ¿Cómo lo viste a Lula? ¿Lo viste energético? ¿Lo viste con ganas? Especialmente me interesa tu visión sobre el presidente brasileño.

No, yo por supuesto que lo vi con ganas, con la preocupación de que también va a ser una elección muy compleja la que va a transitar Brasil. Los números, más allá de que la economía está creciendo de manera importante, por el momento no son holgados. Creo que es una elección muy importante no solo para nuestra América Latina, como planteás vos o como dice Juan Gabriel, sino para el mundo, por el rol que tiene Lula en los BRICS y particularmente porque ocupa una referencia a nivel global, más allá del peso específico que puede tener Brasil.

Me parece que ocupa esa referencia por su trayectoria, por sus dos presidencias previas y por ese liderazgo que ha podido construir en instancias de diálogo con países más alejados de lo que puede ser la agenda hoy de Occidente y de Estados Unidos. Entonces, tiene un rol fundamental.

Pero también la mirada estuvo puesta en Estados Unidos. Participaron distintas referencias de ese país en el encuentro sobre lo que puede ser un resultado electoral y una posible derrota en ambas cámaras, que el Partido Republicano pierda el gobierno tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, lo que puede implicar un cambio de agenda.

Uno imaginaba una política mucho más aislacionista de este Donald Trump candidato, pero está teniendo una política más bélica, de ataque en los últimos meses a dos países: uno de nuestro hemisferio como Venezuela y, en este caso, el ataque unilateral a Irán.

Yo me acuerdo la época en la que Alfonsín había inscripto al Partido Radical en la Internacional Socialista.

Sí, la Internacional Socialista.

Más allá del peronismo, ¿fue alguien del radicalismo a este encuentro en Barcelona o solamente representó el progresismo el peronismo?

No, hubo dirigentes de otros partidos políticos, por supuesto del socialismo. Estuvo, por ejemplo, Esteban Paulón, estuvo la exintendenta de Rosario, y del radicalismo estuvo Margarita Stolbizer. Más allá de que ella ya no es radical porque tiene su propio partido, y después hubo algunos exdirigentes del radicalismo que me crucé, pero no fue la representación del radicalismo.

No vi ningún diputado, intendente o gobernador radical presente en un encuentro de estas características porque, lamentablemente, es un partido que tiene una mirada mucho más progresista pero hoy está atravesado —y no en estos últimos años sino quizás en los últimos 20 años—, se ha acercado mucho más a posiciones conservadoras, integrando y siendo fundante de Cambiemos, por supuesto.

Respecto a Axel Kicillof, en las diferentes representaciones, ¿qué te quedó? ¿Se encontró un clima de posible unión o de diferencias menos reconciliables?

A ver, me parece que en el peronismo no sobra nadie, y creo que es fundamental que tengamos la conciencia de que hay que construir un frente que tenga al peronismo como protagonista, pero que al mismo tiempo tenga la capacidad de ampliar sus márgenes y convocar a otras expresiones dentro de lo que va a ser un programa claro para las dificultades que va a tener la Argentina en 2027, porque yo creo que lamentablemente la degradación va a ser constante. No van a ser los próximos 18 meses de oro que trata de vender Caputo. Me parece que van a ser 18 meses donde claramente se va a ir descomponiendo la economía, se va a seguir profundizando el desempleo, la caída del poder de compra del salario, y creo que frente a eso el desafío futuro va a ser titánico.

En ese desafío creo que hay distintas referencias importantes y nadie puede dudar que Axel Kicillof es una referencia muy importante, es el gobernador de nuestra provincia, la principal provincia de la Argentina, y su voz va a ser muy importante. Me parece también que ahí el peronismo tiene que establecer un mecanismo para definir quiénes van a ser los candidatos, quién va a ser candidato a presidente, quién va a ser candidato a vicepresidente, y por supuesto en toda lista corta está nuestro gobernador Kicillof, pero también hay otros dirigentes como Sergio Uñac, que ha manifestado su voluntad de participar en una instancia de estas características.

Operaron de urgencia al ministro de Gobierno de Kicillof en Barcelona

Creo que el peronismo necesita complementariedad, porque en la extensión de nuestro territorio y en las diferentes realidades culturales, nuestra fórmula tiene que lograr conjugar miradas distintas que le den más potencia, no solo en la región metropolitana de Buenos Aires, sino principalmente en la Argentina federal, y es ahí donde un dirigente del interior puede ser muy importante para liderar o acompañar un proyecto político.

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