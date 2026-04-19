El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, fue internado y operado de urgencia en Barcelona, España; el sábado, a causa de un cuadro de apendicitis. El funcionario tenía previsto regresar a la Argentina esa misma noche, pero los médicos le recomendaron que se sometiera a una cirugía urgente para evitar el peligro de una posible peritonitis durante el vuelo.

Bianco estaba en Cataluña como parte de una gira oficial en busca de inversiones para la provincia de Buenos Aires, junto al gobernador Axel Kicillof. Desde sus redes sociales, anunció que pospuso su regreso y explicó la causa.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires comunicó su internación de urgencia a través de un posteo en su cuenta de X.

"La intervención resultó exitosa", aseguró el ministro. Completó la información con una suerte de parte médico informal: "Ahora me encuentro internado, en recuperación, a la espera del alta y de la autorización médica para poder regresar a nuestro país". Finalmente, agradeció los deseos de pronta recuperación.

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La cirugía se realizó en el Hospital Sanitas Cima, en el barrio Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Los gastos médicos fueron cubiertos por el seguro de viaje, Assit Card.

Una gira mixta: reuniones con inversores y con líderes del progresismo

Carlos Bianco es el principal asesor y aliado político del gobernador Axel Kicillof. En esta gira, lo acompañó en reuniones con directivos de distintos grupos empresariales en busca de inversiones productivas en la provincia de Buenos Aires.

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Además, fueron parte de la cumbre Global Progressive Mobilisation, un foro que reunió a líderes progresistas como el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y los presidentes de Brasil, Lula da Silva, Colombia, Gustavo Petro, y México, Claudia Sheibaum, entre otras figuras.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, compartió a través de cuenta de X una foto con el presidente de Brasil, Lula Da Silva, en el marco de la Global Progressive Mobilisation, en España.

Como parte de la gira, Kicillof se reunió con otros líderes internacionales, como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero; la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Katerina Barley, y Elly Schlein, líder de la oposición italiana.

Toda la comitiva regresó a la Argentina este domingo, excepto una persona del área de protocolo que se quedó en Barcelona, esperando el alta médica de Bianco para acompañarlo en su regreso.