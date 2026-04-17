En el programa “QR!”, de Canal E, conducido por Pablo Caruso, analizaron la participación de Axel Kicillof en la cumbre internacional de dirigentes progresistas que se realiza en Barcelona y debatieron sobre el impacto político de ese viaje en su proyección nacional e internacional.

Durante la charla, el periodista Martín Granovsky explicó que se trata de un encuentro de gran peso global que reúne a referentes de distintos países con el objetivo de construir una agenda común frente al avance de la ultraderecha. “Es un encuentro de movilización progresista internacional, con centenares de dirigentes de todo el mundo, muchos con funciones de gobierno”, señaló.

Entre los principales participantes mencionó a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español; Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Lula da Silva, mandatario de Brasil; y Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Kicillof, el único gobernador argentino presente

Granovsky remarcó que, en el caso argentino, no hay representación del Gobierno nacional en ese espacio, sino una presencia desde el plano subnacional encabezada por el gobernador bonaerense. “Por la Argentina no habría una representación progresista a nivel nacional, sino subnacional, y ahí aparece Axel Kicillof”, explicó.

Además, detalló que también participan legisladores y dirigentes como Eduardo Valdés, Jorge Taiana, Lorena Pokoik y Nicolás Trotta, entre otros. Consultado por Pablo Caruso sobre el significado político del viaje, Granovsky fue directo y aseguró que existe una clara estrategia de proyección internacional.

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“Hay una búsqueda de posicionamiento internacional, sin ninguna duda”, afirmó.

El periodista recordó además que Kicillof ya mantuvo encuentros con figuras clave de la región como Claudia Sheinbaum, Lula da Silva y Yamandú Orsi, en una construcción que busca fortalecer su perfil fuera del país. “Lo viene haciendo bien en ese sentido. Viene construyendo relaciones internacionales importantes”, sostuvo.

La alianza contra la ultraderecha

Granovsky explicó que el eje central del encuentro gira en torno a una articulación política global para enfrentar el crecimiento de los sectores de extrema derecha en distintas partes del mundo.

“Cuando se habla de una alianza contra la ultraderecha, también se está hablando de una respuesta a fenómenos como Bolsonaro en Brasil, la derecha colombiana y, en la Argentina, claramente Javier Milei”, analizó.

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En ese contexto, destacó que la participación de Kicillof no solo fortalece su presencia internacional, sino que también lo posiciona dentro del debate político regional.

La presencia del gobernador bonaerense en Barcelona se da en medio de un escenario de reconfiguración del peronismo y mientras distintos sectores del progresismo buscan consolidar liderazgos con proyección hacia 2027.

LB