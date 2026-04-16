El Movimiento Evita se posicionó en la interna del PJ y respaldó a Kicillof como presidente

El Movimiento Evita, luego de distintas charlas, decidió respaldar de manera explicita la candidatura de Axel Kicillof para presidente el año que viene. Incluso, tal como pudo saber PERFIL, en unas semanas va haber una mesa nacional de la organización con eje en esta definición.

A través de un documento, la agrupación describió un escenario económico y social crítico producto de las políticas de Javier Milei. Y consideró que la salida a este panorama es con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Eduardo "Cholo" Ancona, el responsable de la provincia de Buenos Aires y el nexo de la agrupación con el mandatario, le expresó a este medio por qué tomaron la determinación de acompañar a Kicillof. “Creemos que es el que mejores condiciones tiene para derrotar política y electoralmente al modelo de la crueldad que desarrolla Milei”.

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“Para nosotros es necesario derrotar al gobierno en las calles, en la conciencia del pueblo y en las urnas para empezar un camino de reconstrucción nacional que le devuelva el protagonismo a los trabajadores y a los humildes de la Patria”, completó Ancona.

“No veo una interna Kicillof-Massa”, sostuvo el intendente de Merlo

El proceso de reorganización de la fuerza que se ancla principalmente en la provincia de Buenos Aires lo conduce Ancona. En Santa Fe, hay referencias políticas muy fuertes como Eduardo Togniolli y Lucila De Ponti, en Capital Federal aparece en escena Jonathan Thea, en Córdoba Pablo Montes, en la UTEP Alejandro Gramajo y Johana Duarte, en el Gobierno Provincial Gildo Onorato como referencias jóvenes y visibles “de esta nueva etapa”.

En torno al documento que emitieron, la organización social describió un escenario crítico para los trabajadores y acusó al Gobierno nacional de “manipular los datos” del INDEC, al sostener que “las mayorías no llegan a fin de mes”. El texto también incluyó cuestionamientos a funcionarios nacionales, al señalar gastos y beneficios económicos que contrastan —según la organización— con la situación de los sectores populares.

El comunicado asegura que durante los dos años de gestión libertaria se habrían perdido más de 300 mil empleos formales y advierte sobre un deterioro sostenido de las condiciones laborales. En esa línea, el Movimiento Evita afirmó que “casi la mitad de los trabajadores no tiene derechos laborales”, al ubicarse en la economía popular o en esquemas de informalidad.

Además, el espacio advirtió sobre el impacto de la caída del consumo en el entramado productivo. “Los comercios cierran en todos lados porque las ventas bajan mes a mes”, señalaron, y agregaron que la industria atraviesa “su peor momento en décadas” como consecuencia de las importaciones y la retracción del mercado interno.

Según el documento, cerca de 23 mil empresas habrían cerrado sus puertas en este período, lo que —de acuerdo con la organización— profundiza la crisis laboral y productiva. En ese marco, el Movimiento Evita insistió en la necesidad de “trabajo, producción, federalismo y soberanía” como ejes para una alternativa política.