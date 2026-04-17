Axel Kicillof se reunió con Gustavo Petro en Barcelona y el presidente colombiano lanzó: “Será presidente de la Argentina”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este viernes en Barcelona con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el marco de la cumbre internacional Movilización Global Progresista. Tras el encuentro, Petro sorprendió con un fuerte respaldo público hacia el dirigente bonaerense y aseguró en sus redes sociales que podría convertirse en el próximo presidente argentino.

“Me reúno con el alcalde de Buenos Aires —se equivocó Petro—, quien posiblemente será presidente de Argentina para sacarla de su colapso”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X. Además, agregó: “La unidad del progresismo argentino es fundamental para el mundo”.

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Consultado sobre esas declaraciones, Kicillof se mostró sorprendido y aseguró que no hablaron sobre una eventual candidatura presidencial. “Me sorprende. No hablé de eso con Petro”, dijo el gobernador.

Sin embargo, tampoco desmintió la posibilidad y volvió a remarcar que su viaje a España no tiene un objetivo electoral. “No estoy recorriendo España como candidato”, sostuvo.

Una cumbre de líderes progresistas

Kicillof participa en la Movilización Global Progresista, un encuentro que reúne a dirigentes de izquierda y centroizquierda de distintos países con el objetivo de construir una agenda común frente al avance de las derechas.

El ex presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, definió el evento como “la cumbre más importante de los progresistas en lo que va del siglo en el mundo”.

El gobernador bonaerense estaba convocado a exponer sobre relaciones entre Europa y América Latina en un panel titulado Acción progresista y multilateralismo en un mundo fragmentado. Sin embargo, no llegó a tiempo porque su reunión con Petro se extendió más de lo previsto. Desde su comitiva explicaron que el retraso se debió justamente al encuentro con el presidente colombiano.

Reuniones y proyección internacional

En sus primeras 24 horas en España, Kicillof sumó varias reuniones con referentes internacionales que fortalecen su perfil político fuera del país. En Madrid se reunió con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, y también compartió una cena con el ex jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

Más tarde pasó por el Ayuntamiento y mantuvo un encuentro con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. También aprovechó la cumbre para reunirse con el ex presidente de Chile, Gabriel Boric, otro de los dirigentes presentes en el foro.

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Uno de los apoyos más llamativos llegó desde Brasil. Aloizio Mercadante, presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil y ex funcionario de Dilma Rousseff, lamentó que Kicillof no pudiera participar del panel donde estaba previsto. “Es una pena que Kicillof no haya podido participar. Le tengo mucho aprecio. Pero lo importante es que derrote a Milei”, afirmó.

Por la noche, el gobernador figuraba entre los invitados a una cena en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde volvería a coincidir con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anfitrión de las actividades de este fin de semana.

LB