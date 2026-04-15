El proceso de inscripción para las elecciones en Colombia cerró el pasado 13 de marzo con la formalización de 12 candidaturas presidenciales para los comicios del 31 de mayo de 2026. La oferta electoral quedó dividida entre el oficialismo del Pacto Histórico, una oposición de derecha focalizada en tres figuras y sectores del centro que buscan romper con la polarización.

El pasado 8 de marzo el país celebró elecciones legislativas que aclararon la composición del Congreso, formado por 103 senadores y 183 representantes. Politólogos afirman que los resultados no ofrecen pistas claras sobre quién será el próximo presidente, sino que define la lista de aspirantes a suceder a Gustavo Petro.

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Sin embargo, los especialistas coinciden que el próximo presidente lidiará con un Congreso fragmentado y sin mayorías absolutas. También explican que, a pesar de contar con 12 candidatos presidenciales, hay tres que se perfilan como claros candidatos.

¿Quiénes son los favoritos a la presidencia?

La coalición de gobierno definió su apuesta por la continuidad mediante el senador Iván Cepeda, quien formalizó su candidatura el 11 de marzo junto a la líder indígena Aida Quilcué como formula presidencial.

Iván Cepeda se colocó como el candidato con mayor intención de voto

El legislador basó su plataforma en la defensa de la reforma agraria y la profundización de la "Paz Total", ejes central de la actual administración. Es conocido por su defensa de derechos humanos, su rol en las negociaciones de paz, y proponer el diálogo par acabar con el conflicto armado.

En el espectro de la oposición, la senadora Paloma Valencia consolidó su posición como la ficha principal del Centro Democrático y será acompañada de Juan Daniel Oviedo.

Paloma Valencia se ubica tercera en las encuestas con un 22,9%

La candidata escaló en las encuestas de intención de voto del Centro Nacional de Consultoría tras captar el respaldo de sectores que inicialmente apoyaban a Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa.

Por su parte, el penalista Abelardo de la Espriella oficializó su aspiración por el movimiento Salvación Nacional. El abogado, que se sitúa en la extrema derecha del arco político, eligió al exministro de Hacienda José Manuel Restrepo para la vicepresidencia.

Abelardo De La Espriella se posiciona en el segundo lugar con un 27,2 %

Su estrategia electoral se centró en denunciar supuestas interceptaciones ilegales por parta del Ejecutivo y en la promesa de una política de seguridad de "mano dura" contras las estructuras criminales.

Las opciones que presentan el centro y los sectores independientes

El exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, inscribió su tercera candidatura presidencial consecutiva bajo el aval de Dignidad y Compromiso. Su campaña se basa en el símbolo de las escobas para representar la lucha contra la anticorrupción.

Por su parte, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, formalizó su participación mediante la recolección de firmas y el respaldo de sectores verdes. La candidata se distanció del gobierno de Petro para focalizar su propuesta basada en la autonomía regional y el fortalecimiento de la justicia.

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Por fuera de las coaliciones tradicionales, otros nombres ratificaron su presencia. El excanciller Luis Gilberto Murillo se inscribió junto a Luz María Zapata mediante un movimiento independiente. Asimismo, el exsenador Roy Barreras representa a La Fuerza de la Paz, acompañado por Marta Lucía Zamora.

Otros candidatos como Mauricio Lizcano, el empresario Santiago Botero y el exgobernador Carlos Caicedo completan el listado de aspirantes que superaron el umbral para figurar en la tarjeta electoral de mayo.