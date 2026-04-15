“Es absurdo pensar que Epstein este muerto”, declaró el padre de Elon Musk en Rusia

El padre del multimillonario Elon Musk participó de un programa que sale en el prime time de la televisión estatal rusa, supervisado por Putin, y dijo: “en mi opinión, es absurdo pensar que [Epstein] está muerto. Es ridículo”.

Epstein fue hallado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual, en un caso que alimentó una gran especulación. Su muerte fue declarada oficialmente un suicidio por el médico forense jefe de la ciudad de Nueva York, aunque las teorías conspirativas aún persisten.

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La opinión de Errol, de 79 años, provocó murmullos de desaprobación entre el público presente en el estudio, pero él continuó: "Los guardias de la prisión han salido a decir que fue sustituido la noche anterior a que se supusiera que iba a suicidarse".

Elon Musk resucitó el ‘Caso Epstein’ en su feroz disputa con Trump

“Las cámaras se apagaron en el momento equivocado y los guardias se durmieron”. “Es absolutamente absurdo pensar que este hombre esté muerto. Está vivo y en perfecto estado de salud”, remató.

En algunas ocasiones, se intentó involucrar a Elon Musk dentro de las personas implicadas en las causas de Epstein. El empresario dijo en distintas ocasiones que se reunió con Epstein solo una vez, y que fue una reunión breve a pedido de terceros, sin vínculo posterior.

Además, afirmó que rechazó cualquier intento de Epstein de involucrarse con sus empresas o proyectos.

Sin embargo, desde el entorno de Epstein, en su momento se intentó asociar su nombre con figuras influyentes, y Musk apareció mencionado en algunos intercambios, aunque sin pruebas de una relación directa o frecuente.

La relación de los Musk con Rusia

A diferencia de su hijo, el año pasado Errol Musk había contado que "como familia... sentimos cierta admiración por el señor Putin". Elon Musk fue señalado algunas veces de ser funcional a los intereses rusos, sobre todo respecto de sus declaraciones sobre la guerra.

En un principio, el magnate se posicionó a favor de Ucrania, e incluso envió terminales de Starlink para que pudieran sostener la conectividad a pesar de los bombardeos. Tiempo después, en un posteo en su red social X, propuso un plan de “paz” que incluía concesiones territoriales de Ucrania, como reconocer Crimea como rusa, lo que fue muy criticado por el gobierno ucraniano. También expresó preocupación por una escalada nuclear, lo que explica en parte su postura más negociadora.

Algunos medios señalaron que Musk habría tenido comunicaciones indirectas con el presidente ruso, pero él siempre lo negó y dijo explícitamente que no apoya a Rusia ni a Putin.

Putin declaró un alto el fuego de 24 horas con Ucrania por la Pascua Ortodoxa

Durante el fin de semana, Errol Musk fue visto en Moscú participando del servicio de medianoche por la Pascua ortodoxa en la Catedral de Cristo Salvador, una ceremonia a la que también asistió el presidente ruso, Vladimir Putin.

El mandatario ingresó de manera distendida al templo, en una aparición que llamó la atención porque lucía visiblemente cansado y con signos de agotamiento. Su presencia en la tradicional celebración religiosa se produjo poco después de haber anunciado un alto el fuego de 32 horas en la guerra contra Ucrania.

Sin embargo, la tregua no se sostuvo en el terreno. Durante el sábado, Rusia atacó posiciones ucranianas con drones, lo que implicó una violación directa del cese al fuego. Según el comando militar de Ucrania, se registraron cerca de 470 incumplimientos del acuerdo.

En paralelo, durante la ceremonia, Putin difundió un mensaje en el que afirmó que la Pascua “llena los corazones de millones de personas con alegría, fe y valores espirituales”, y elogió a los soldados rusos, a quienes definió como “héroes” en el marco de la ofensiva militar.

La presencia de Errol Musk en Rusia no resulta aislada. El empresario es un visitante habitual del país, donde en otras oportunidades elogió públicamente a Vladimir Putin e incluso llegó a responsabilizar a su hijo por su distanciamiento con Donald Trump.

Según reportó The Moscow Times, se encuentra en Moscú en el marco de un viaje de dos semanas, enfocado en supuestos proyectos de investigación junto a científicos rusos.

RG / AF