Quién es Peter Thiel, el aliado de Silicon Valley que se cruzará con Javier Milei

El Presidente Javier Milei continúa estrechando lazos con diversos empresarios. Este jueves a las 14 horas, en Casa Rosada, se reunirá con Peter Thiel, un ejecutivo multimillonario cofundador de PayPal y uno de los cerebros más influyentes —y polémicos— del capitalismo global, con grandes lazos en Silicon Valley. Con pensamientos en sintonía con los del economista.

Thiel es el arquitecto que redefinió la economía digital. Su ojo clínico para los negocios quedó demostrado cuando se convirtió en el primer inversor externo de Facebook, una apuesta que cimentó una fortuna que hoy roza los USD 30.000 millones. Con ese activo para mostrar, apareció invirtiendo en Uber hasta en el rubro alojamiento, con Airbnb, pasando por la carrera espacial, con SpaceX, y el streaming, con Spotify.

Sin embargo, el activo más sensible de Thiel es Palantir Technologies. La firma, especializada en el análisis de Big Data, es una pieza clave en la seguridad global, con contratos que vinculan su software con la CIA y diversas fuerzas militares alrededor del mundo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este vínculo entre tecnología e inteligencia estratégica posiciona a Thiel no solo como un empresario, sino como un actor geopolítico de peso, capaz de procesar volúmenes de información que definen políticas de Estado. A esto, se le suma una posición política controversial, dedicada a criticar la democracia, avalar regímenes libertarios y fundamentalmente el libre mercado.

Adorni, flojo de papeles: le debe 65 mil dólares a Feijoo y la deuda no está documentada

Así, se convirtió en uno de los pocos pesos pesados de la tecnología en apoyar abiertamente a Donald Trump. "Thiel no solo invierte en el futuro; busca influir activamente en cómo se construye ese futuro", señalan analistas del sector.

La visita de Thiel a Buenos Aires se da en un contexto de expectativa por el rumbo económico del país. Según trascendió, el empresario analiza algunas cuestiones relevantes, como ver las oportunidades de inversión en el sector tecnológico local, el seguimiento de las reformas pro-mercado de la administración de La Libertad Avanza y palpar, de primera mano, el potencial de crecimiento en economías que buscan integrarse al ecosistema global de innovación.

Para el Gobierno, la foto con Thiel también es un mensaje de confianza hacia los mercados internacionales y una validación del modelo por parte de uno de los capitalistas de riesgo más audaces del planeta. Y, de paso, intentar desviar el foco de atención de la agenda pública dominada por los escándalos del jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo proceso judicial dedicado a indagar su crecimiento patrimonial entrega novedades a diario.

El oficialismo necesita de manera imperiosa que se “hable de otra cosa” y retomar la iniciativa en tiempos en los que la economía brinda pocas respuestas, con el salario registrado perdiendo frente a la inflación y con los precios de la economía doméstica, con el 3,4% en marzo, en alza.