Donald Trump abre la puerta a negociar con Irán y asegura que frenó ejecuciones, pero Teherán lo niega

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la posibilidad de reanudar el diálogo con Irán sigue abierta y que una nueva ronda de negociaciones podría concretarse “en cuestión de horas” en Islamabad, capital de Pakistán, siempre que Teherán logre unificar su postura. En paralelo, aseguró haber intervenido para frenar la ejecución de ocho mujeres en ese país, aunque las autoridades iraníes desmintieron esa versión, en un nuevo episodio de tensiones cruzadas.

“Es posible”, respondió Trump al diario The New York Post al ser consultado sobre la inminencia de un encuentro entre las partes. Según explicó, la extensión del alto el fuego —decidida a último momento— busca dar margen a que el liderazgo iraní supere sus divisiones internas y formule una propuesta consensuada para negociar.

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El mandatario explicó que la extensión del alto el fuego busca otorgar margen para que el liderazgo iraní —atravesado por distintos centros de poder, como los ayatolás, el Consejo de Guardianes y la Guardia Revolucionaria— logre formular una propuesta unificada en la mesa de negociación. La decisión marcó un giro en su postura, ya que días antes había advertido que no renovaría la tregua y que estaba dispuesto a retomar la ofensiva militar. Sin embargo, la presión diplomática de Pakistán y la falta de avances concretos llevaron a Washington a sostener el cese de hostilidades. “He dirigido a nuestras Fuerzas Armadas a mantener el bloqueo y, en todos los demás aspectos, estar listas”, señaló.

Fuentes diplomáticas en Islamabad citadas por The New York Post indicaron que la tregua se mantiene vigente y que no se registraron escaladas recientes. Según esas fuentes, Pakistán continúa desempeñando un rol central como mediador y apuesta a consolidar un acuerdo más duradero.

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Tensión en el Estrecho de Ormuz

En ese contexto, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, condicionó la reapertura del estrecho de Ormuz a la retirada del bloqueo naval estadounidense. “No es posible reabrir el estrecho si se sigue violando el alto el fuego”, afirmó, y acusó a Washington de “secuestrar la economía mundial”.

Tras la extensión de la tregua, la Guardia Revolucionaria iraní informó la detención de dos embarcaciones en el estrecho de Ormuz por operar sin permisos.

En paralelo, Trump generó controversia al asegurar en su red Truth Social que Irán había accedido a detener la ejecución de ocho mujeres manifestantes tras su intervención directa. “Cuatro serán liberadas y las otras cuatro recibirán un mes de prisión”, afirmó.

Sin embargo, el gobierno de Irán desmintió categóricamente estas afirmaciones, asegurando que nunca existió la intención de ejecutar a dichas mujeres.