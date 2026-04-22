Escándalo en Italia: al menos 70 futbolistas aparecen vinculados a una red de prostitución VIP en Milán

La Justicia de Italia desarticuló esta semana una compleja red de prostitución VIP en Milán que involucra a al menos 70 deportistas de élite —incluyendo figuras de la Serie A, jugadores de hockey y un piloto de Fórmula 1—, quienes asistían a eventos clandestinos organizados por la agencia Ma.De (Madeluxuryconcierge). La investigación, encabezada por la fiscalía de Milán y la jueza Chiara Valori, derivó en el arresto domiciliario de los cabecillas de la organización, acusados de explotación y complicidad en la prostitución bajo la fachada de una empresa de eventos de lujo.

La organización no solo operaba en las zonas más exclusivas de Milán, como el hotel Me Milan Il Duca o el boliche Just Cavalli, sino que también coordinaba viajes a destinos internacionales como Mykonos y Saint Barth.

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La jueza de instrucción Chiara Valori ordenó el arresto domiciliario de Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, señalados como los principales organizadores, junto a otros dos colaboradores. Según la investigación, el grupo coordinaba la presencia de jóvenes —muchas de ellas extranjeras y de entre 18 y 20 años— en fiestas privadas y encuentros personales, quedándose con al menos el 50% del dinero generado.

De acuerdo con las escuchas telefónicas incorporadas a la causa, los organizadores mantenían contactos con “futbolistas de renombre internacional” y gestionaban tanto la logística de los eventos como los encuentros privados. En una de las conversaciones, incluso, se menciona el pedido de un supuesto piloto de Fórmula 1 que solicitaba una “novia de pago”.

Los investigadores también detectaron el uso de sustancias como óxido nitroso —conocido como “gas de la risa”— en las fiestas, elegido por su baja detectabilidad en controles antidopaje.

Los nombres que sacuden al fútbol

En los documentos y registros de redes sociales capturados antes de ser borrados, aparecen figuras vinculadas a clubes como Inter, Milan, Juventus, Napoli y Lazio. Entre los mencionados aparecen Daniel Maldini, Dean Huijsen, Victor Osimhen, Luca Pellegrini, Matteo Cancellieri, Alessandro Buongiorno y Samuele Ricci. Sin embargo, la Justicia italiana aclaró que ninguno de ellos está imputado en la causa.

La investigación también incluye testimonios de jóvenes que describieron las condiciones en las que operaba la red. Eran alojadas en apartamentos gestionados por la empresa, donde se les retenía el 50% de sus ganancias y se les cobraba "alquileres abusivos". Incluso se reveló que la red operó sin interrupciones durante los meses más estrictos del confinamiento por COVID-19, organizando fiestas en una discoteca ilegal montada en su propia sede. Otra mujer declaró haber quedado embarazada tras un encuentro con un futbolista de renombre, cuya identidad permanece bajo reserva judicial.

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