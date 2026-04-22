Claudio Fantini: “Creo ver a Trump en una improvisación permanente”

La guerra en Medio Oriente suma tensión global mientras el Estrecho de Ormuz sigue impactando en los mercados energéticos. Para el analista internacional, Claudio Fantini, el escenario actual expone errores estratégicos de Estados Unidos y una sorprendente fortaleza política del régimen iraní.

El analista fue contundente: “Creo ver a Trump en una improvisación permanente”, una definición que resume su lectura sobre la conducción del conflicto. Según explicó, pese a la abrumadora superioridad militar norteamericana, el manejo político evidencia debilidad.

Fantini subrayó que, incluso tras los golpes iniciales que desarticularon la cúpula iraní, el régimen logró adaptarse: “Aún en esa circunstancia tan adversa, el régimen iraní está manejándose con más coherencia y con más inteligencia en el sentido de esta guerra”.

Caos como estrategia y presión global

El especialista sostuvo que Irán no busca necesariamente ganar en términos clásicos, sino resistir: “Para el régimen la victoria va a ser el día que este conflicto termine y todavía exista”. En esa línea, explicó que la clave fue generar inestabilidad regional con impacto directo en la economía mundial.

Fantini lo definió sin rodeos: “El régimen ha creado un caos donde refugiarse”, utilizando el Estrecho de Ormuz como punto crítico para afectar el flujo energético global. Esta estrategia, según indicó, presiona a Estados Unidos, donde el impacto económico ya se siente.

Además, remarcó que las declaraciones de Trump agravan el escenario: “Dice frases apocalípticas, amenazas genocidas… y eso es una muestra de negligencia gigantesca”. Estas expresiones, lejos de debilitar a Irán, generaron un efecto contrario en la comunidad internacional.

Debilidad política y errores estratégicos

Fantini también apuntó al funcionamiento interno de la Casa Blanca: “Vació intelectualmente la Casa Blanca y el Pentágono”, al reemplazar asesores profesionales por figuras complacientes. Para el analista, esto explica decisiones erráticas en plena guerra.

Sobre el manejo del Estrecho de Ormuz, fue crítico: “Logró el objetivo… Irán levantó su bloqueo y Trump negligentemente dejó el suyo”, prolongando un problema que podría haberse resuelto.

Finalmente, destacó una asimetría clave: mientras Irán actúa como una dictadura sin presión interna, Estados Unidos enfrenta límites democráticos. “Políticamente, el que tiene fuerza es el régimen”, afirmó.

