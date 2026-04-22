Trump da marcha atrás y prolonga tregua con Irán sin avances claros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió indefinidamente un alto al fuego con Irán mientras las conversaciones de paz siguen en pausa, dando marcha atrás a amenazas de reanudar los combates, incluso cuando el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado.

Nuevos ataques de Irán en Ormuz amenazan el suministro energético mundial

Trump afirmó que Pakistán, principal mediador entre las partes en conflicto, pidió a EE.UU. abstenerse de nuevos ataques, algo que Teherán negó. Washington está prolongando la tregua —que comenzó hace poco más de dos semanas— hasta que Irán presente una nueva propuesta “y las discusiones concluyan, de una forma u otra”, dijo Trump en Truth Social la noche del martes.

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Si bien esto implica que la alianza entre EE.UU. e Israel e Irán no retomarán de inmediato un conflicto que ha dejado miles de muertos y ha impulsado los precios de la energía, aún no hay señales de que la crucial vía marítima de Ormuz vaya a reabrirse pronto al transporte de petróleo y gas.

Tampoco parece que Washington y Teherán estén más cerca de resolver cuestiones de largo plazo como el estatus de los programas nuclear y de misiles de Irán o su apoyo a grupos militantes en Medio Oriente.

Los comentarios de Trump se produjeron justo después de que se cancelaran conversaciones previstas entre el vicepresidente, JD Vance, y delegados iraníes en Islamabad, la capital de Pakistán. Aunque el presidente había dicho el lunes que era muy poco probable que prolongara la tregua más allá de su vencimiento el miércoles por la noche, enfrenta una presión creciente dentro de Estados Unidos, donde la mayoría se opone a la guerra, para reducir los precios del combustible.

Trump “se arrinconó” porque no quiere un retorno a los combates, dijo Alex Vatanka, investigador senior especializado en Irán en el Middle East Institute. “Ha cometido un error estratégico al pensar que gritar cada vez más fuerte a los iraníes dará resultados. Esto no va a funcionar con este régimen. La presión funciona mucho mejor en silencio que en público”.

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El presidente de EE.UU. atribuyó a divisiones entre los líderes de la República Islámica la necesidad de extender la tregua. Mantuvo un bloqueo naval de los barcos que entran y salen de los puertos iraníes, que se ha convertido en un punto clave de fricción durante la última semana.

Irán afirma que no reabrirá el estrecho de Ormuz —prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra a fines de febrero— ni reanudará las conversaciones de paz hasta que termine la operación naval de EE.UU.

El miércoles por la mañana, el enviado iraní ante Naciones Unidas dijo que el país había “recibido alguna señal” de que EE.UU. estaba dispuesto a levantar el bloqueo, sin dar más detalles.

“Tan pronto como rompan este bloqueo, creo que la próxima ronda de negociaciones tendrá lugar en Islamabad”, fue citado Amir-Saeid Iravani por el sitio semioficial iraní Tasnim.

Mientras la Marina de EE.UU. disparó y se apoderó de un buque de carga iraní en el golfo de Omán el domingo, al menos dos petroleros iraníes completamente cargados han salido del golfo Pérsico y superado el bloqueo esta semana. La salida de estos buques demuestra los límites de los esfuerzos de EE.UU. por frenar las exportaciones de crudo de Teherán.

Cifras de la firma de inteligencia de datos Vortexa sugieren que al menos 34 petroleros y buques de gas natural vinculados a Irán han atravesado el estrecho y la línea de bloqueo de EE.UU. Mientras tanto, la Marina británica informó que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica abrió fuego contra un buque portacontenedores frente a la costa de Omán.

Irán vuelve a bloquear el estrecho de Ormuz y dispara sobre dos buques

El petróleo subió el miércoles, con el Brent superando brevemente los US$100 por barril. Los futuros del referencial han avanzado 37% desde el inicio de la guerra, llevando los precios de la gasolina en Estados Unidos a su nivel más alto en casi cuatro años.

Vance tenía previsto viajar a Pakistán el martes para reanudar las conversaciones con Irán, pero representantes de Teherán se negaron a asistir, argumentando que las demandas estadounidenses eran poco razonables. Tasnim informó previamente que no había perspectivas de que Irán participara en negociaciones.

El anuncio de Trump de un alto al fuego indefinido contrastó notablemente con el tono que había adoptado más temprano ese mismo día. “Espero estar bombardeando” si Irán no cumple las condiciones de EE.UU. y el Ejército está “listo para actuar”, dijo a CNBC.

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Mientras tanto, Israel y Líbano se preparan para reanudar conversaciones directas el jueves en Washington. Se espera que Mike Huckabee, embajador de EE.UU. en Israel y aliado de Trump, participe, según un funcionario del Departamento de Estado.

Israel y Hezbolá, grupo respaldado por Irán con base en Líbano, iniciaron una guerra paralela a comienzos de marzo. Trump anunció la semana pasada un alto al fuego que termina el 26 de abril. Aunque Hezbolá, designado como organización terrorista por Washington, no forma parte formalmente, la tregua se ha mantenido en términos generales, pese a acusaciones mutuas de nuevos ataques. Trump busca un acuerdo más amplio para poner fin a ese conflicto.

El personal de seguridad custodia un puesto de control cerca del Hotel Serena en Islamabad, el 22 de abril.

GZ