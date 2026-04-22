Nuevos ataques de Irán en Ormuz amenazan el suministro energético mundial

Luego del anuncio de Donald Trump sobre la extensión del alto el fuego por tiempo indefinido, Irán atacó este miércoles tres buques en el Estrecho de Ormuz, profundizando la amenaza sobre el suministro energético global, lo que complica los esfuerzos diplomáticos para reanudar las negociaciones con Estados Unidos.

Los incidentes se registraron este miércoles en una de las rutas marítimas más sensibles del mundo. Según el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), el primer ataque tuvo como blanco a un portacontenedores que navegaba por el estrecho. Minutos después, una segunda embarcación también fue alcanzada por disparos.

Medios iraníes atribuyeron las acciones a la Guardia Revolucionaria, que posteriormente habría interceptado ambos buques y los trasladó a territorio iraní. Las naves fueron identificadas como MSC Francesca y Epaminondas. Más tarde, agencias semioficiales como Nour News, Fars y Mehr reportaron un tercer episodio contra un barco denominado Euphoria, que habría quedado varado en la costa iraní.

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Según el reporte británico, la primera embarcación fue atacada por una lancha cañonera sin aviso previo, aunque no se registraron heridos. Desde Teherán, en cambio, sostienen que la intervención ocurrió tras advertencias ignoradas por el buque, en el marco de lo que consideran un ejercicio legítimo de control sobre la vía marítima.

Trump volvió a amenazar a Irán y tensó otra vez la tregua

Las incautaciones suponen una escalada por parte de los líderes de Irán, que parecen dispuestos a negociar con más dureza con la delegación estadounidense después de que otras dos rondas de conversaciones con el gobierno de Trump terminaran en guerra abierta.

Hubo más de 30 ataques contra buques en Medio Oriente desde que la guerra comenzó el 28 de febrero con ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Irán.

Alto el fuego

Aunque la Casa Blanca insiste en la continuidad de la tregua, mantiene al mismo tiempo el bloqueo a los puertos iraníes. En ese contexto, la situación en Ormuz vuelve a encender alarmas, dado que por allí circula cerca del 20% del petróleo y gas del comercio mundial, por lo que cualquier interrupción impacta de inmediato en los precios internacionales.

Ya el conflicto hizo que los precios de la nafta se disparen mucho más allá de la región y elevó el costo de los alimentos y de una amplia gama de otros productos. Cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, más complejos y generalizados serán los efectos. Irán no dio ninguna respuesta formal a la extensión de Trump, pero un diplomático iraní dijo que las conversaciones no se reanudarían hasta que se levante el bloqueo.

Sin avances diplomáticos concretos, el riesgo es que los ataques en la zona se repitan y desalienten el tránsito marítimo, reduciendo aún más la oferta energética global. De hecho, fuentes paquistaníes indicaron que Islamabad sigue a la espera de señales de Teherán para reactivar un nuevo ciclo de negociaciones.

En esa línea, el jefe de la misión iraní en Egipto, Mojtaba Ferdousi Pour, afirmó que ninguna delegación viajará a Pakistán mientras no se levanten las sanciones estadounidenses.

RM/ff