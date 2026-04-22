El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió postergar un ataque y extender el alto al fuego con Irán por tiempo indefinido a pedido de Pakistán, país mediador en la guerra de Medio Oriente. No obstante, las fuerzas estadounidenses mantendrán en bloqueo militar hasta que avancen las negociaciones con una propuesta unificada iraní.

"Basado en el hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, algo no inesperado, y a pedido del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán, se nos ha solicitado suspender nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan elaborar una propuesta unificada", indicó el mandatario estadounidense a través de su red social Truth Social.

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"Por lo tanto, he ordenado a nuestro Ejército que continúe con el bloqueo y, en todos los demás aspectos, se mantenga listo y preparado, y en consecuencia extenderé el alto al fuego hasta que dicha propuesta sea presentada y las conversaciones concluyan, de una forma u otra", sostuvo Trump.

Desde su lugar, Irán se opuso al anuncio y Mahdi Mohammadi, asesor del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Ghalibaf, lanzó: "El bando derrotado no puede imponer sus condiciones. La continuación del bloqueo equivale a un bombardeo y debe ser respondida militarmente".

"Además, la prórroga del alto al fuego de Trump es sin duda una estratagema para ganar tiempo para un ataque sorpresa. Ha llegado el momento de que Irán tome la iniciativa", añadió Mahdi Mohammadi, quien dijo que la prórroga del alto al fuego de Estados Unidos "no significa nada".

El anuncio del presidente estadounidense se produjo a pocas horas del vencimiento de la tregua entre Irán y Estados Unidos, sin un acercamiento entre las partes. Si bien se esperaba concretar un encuentro este martes en Pakistán, el mismo fue postergado.

Irán, por su parte, indicó que durante el fin de semana recibió nuevas propuestas de Washington, aunque aclaró que aún existe una amplia brecha entre las partes. Las cuestiones que más tensionan las negociaciones actualmente son el programa de enriquecimiento nuclear de Teherán, los aliados regionales y el control del estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los puntos centrales del conflicto. En este contexto, durante el fin de semana Irán volvió a cerrar el paso marítimo estratégico en represalia por el bloqueo militar de Estados Unidos a sus puertos.

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Poco antes de su anuncio, el presidente Donald Trump destacó la "sólida posición" de Estados Unidos de cara a las eventuales negociaciones y, en diálogo con la CNBC señaló: "Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción".

Al ser consultado sobre la posibilidad de extender el plazo del alto al fuego entre las partes, el mandatario rechazó prorrogar la tregua con Irán, en contradicción a su posterior anuncio. "No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo", había indicado antes de decidir lo contrario.

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Antes de prorrogar la tregua, el estadounidense había advertido que "muchas bombas" estallarían si no se concretaba un acuerdo entre ambos y acusó a Irán de violar el alto al fuego reiteradas veces. En paralelo, el principal negociador iraní advirtió que el país cuenta con "nuevas cartas en el campo de batalla".

En medio de la tensión entre ambas partes, Pakistán continúa trabajando en las negociaciones y le agradeció al presidente estadounidense "aceptar gentilmente la solicitud de extender el alto el fuego para permitir que continúen los esfuerzos diplomáticos en curso".

AS.