Miguel Ponce: "Pese a la tregua, Irán está desafiando a los Estados Unidos”

La escena internacional sumó un nuevo capítulo de tensión cuando Donald Trump decidió extender de manera indefinida una tregua vinculada al conflicto con Irán, en medio de negociaciones trabadas y un bloqueo en un punto neurálgico del comercio energético mundial. Miguel Ponce, experto en economía real y comercio exterior, sostuvo que lo ocurrido “concitó la atención mundial” por la secuencia de señales contradictorias y el impacto inmediato en los mercados. “El día de ayer ha sido muy loco”, resumió, al describir cómo el tono de Washington e Irán fue cambiando hora a hora y moviendo el precio del petróleo y las acciones.

El analista planteó que la noticia más relevante no fue solo la tregua, sino la combinación de “tregua” con bloqueo. Según Ponce, Trump prorrogó el alto el fuego “indefinidamente”, pero mantuvo el bloqueo naval en el estrecho, lo que deja a Irán bajo presión y sostiene la incertidumbre sobre el suministro global. Esa ambigüedad, advirtió, es la que mantiene al petróleo alto y habilita un riesgo inflacionario que se termina colando en toda la economía real, desde el transporte hasta los alimentos.

Tregua “indefinida” y bloqueo en Hormuz: la secuencia que movió el mercado

Ponce reconstruyó la cronología: Estados Unidos había dejado por escrito que no habría prórroga si no había acuerdo, mientras se hablaba de una delegación encabezada por Vance y de la intermediación de Pakistán. El giro llegó cuando Irán confirmó que no asistiría a la reunión, argumentando que el plan presentado había sido “socavado” por una “presión marítima continua”. Para Ponce, el punto de quiebre fue que Irán considera el bloqueo “un acto de guerra”, aun cuando no haya disparos directos.

En ese contexto, Ponce sostuvo que el mensaje de Trump fue el detonante financiero. Relató que el posteo en la red Truth apareció minutos antes del cierre en Wall Street y que la reacción fue inmediata: el petróleo bajó y las acciones subieron, alimentando sospechas sobre operaciones con ventaja informativa. “Entra a ver gran alza e intervención exactamente tres minutos antes” del posteo, describió, y afirmó que “se han forrado claramente” quienes aprovecharon ese movimiento.

Además, el analista afirmó que la historia no se cerró con la prórroga. Según su relato, Irán no reconoció haber pedido la extensión y, como señal de poder, atacó buques, desvió otros y mostró control sobre el estrecho al señalar que decenas de cargueros propios lo atravesaron sin trabas. “Irán está desafiando a los Estados Unidos”, dijo, y subrayó que el control del Hormuz sigue siendo el corazón del conflicto.

Misiles, China e “información privilegiada”: por qué la tensión no terminó

Ponce introdujo otro factor que, según él, cambió la interpretación del giro estadounidense: la capacidad militar disponible. Mencionó que el Wall Street Journal instaló la duda sobre si Estados Unidos “no se está quedando sin misiles”, y citó porcentajes de uso y reducción de stock en distintos sistemas. En su lectura, esto abre una pregunta estratégica: la vulnerabilidad ante un escenario de conflicto mayor con China.

El analista también ubicó el rol de China como condicionante. Afirmó que Irán empezó a ceñir su estrategia al apoyo de China y Rusia, y que Beijing habría advertido sobre intervenir si se interrumpen cargamentos, lo que convierte a Hormuz en una pieza geopolítica de escala global. Ponce incluso planteó que el movimiento de buques iraníes busca demostrar qué se deja pasar y qué se puede trabar, como mensaje de poder y de negociación.

En paralelo, sostuvo que el episodio dejó ruido institucional por el posible uso de información adelantada. Ponce dijo que se inició una investigación a partir de denuncias mediáticas sobre operaciones previas al anuncio, y lo presentó como un elemento que suma fragilidad a la credibilidad del mercado en “tiempos de guerra”. En su mirada, este tipo de episodios alimenta la volatilidad porque el mercado intenta anticipar decisiones políticas que cambian de rumbo en cuestión de horas.

Petróleo a US$ 100 y economía real: inflación, logística y alimentos bajo presión

El foco de Ponce, como especialista en economía real, fue el impacto concreto del petróleo. Sostuvo que “el factor económico en este tiempo ha sido el petróleo” y que un Brent cerca de US$ 100 reabre el riesgo de inflación global por el canal de energía y transporte. En esa lógica, explicó que si hay guerra el precio “se va a disparar”, y si el bloqueo continúa, el suministro seguirá afectado aunque haya tregua formal.

También advirtió sobre un efecto menos visible pero muy sensible: los fertilizantes. Ponce citó alertas sobre la “falta de todo lo que tiene que ver con fertilizantes” y el posible traslado a “una suba de precios de alimentos a nivel global muy fuerte”. Ese canal, remarcó, pega con fuerza en países importadores de insumos y en cadenas agroindustriales, amplificando la presión sobre precios de góndola y sobre costos de producción.

El analista añadió que ya aparecen impactos colaterales en sectores como el transporte aéreo. Mencionó reportes de vuelos cancelados y discusiones en Europa sobre subsidios y restricciones, como parte de una crisis logística y energética más grande de lo que se preveía al inicio del conflicto. Para Ponce, este tipo de señales muestra que el conflicto no se limita a lo militar: se traduce en decisiones empresarias, costos y restricciones que afectan actividad.

Finalmente, planteó una lectura sobre el comportamiento del mercado: sube aunque no haya un plan de paz claro. Ponce señaló que algunos actores financieros se “aferran” a cualquier señal de desescalada porque necesitan sostener un mercado comprador, aun cuando los fundamentos sigan frágiles y el bloqueo se mantenga.