El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita este jueves 23 de abril con condiciones meteorológicas sumamente estables y un cielo mayormente despejado. La ausencia de alertas del Sistema de Alerta Temprana del SMN garantiza una jornada ideal para el desarrollo de actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán en un rango muy agradable para esta época del año.

El SMN anticipa una jornada de jueves marcada por el sol y la estabilidad atmosférica en la Ciudad de Buenos Aires y el resto del AMBA. Las temperaturas máximas alcanzarán los 22 °C, mientras que los registros mínimos se ubicarán cerca de los 12 °C. No se esperan precipitaciones en toda el área, lo que permite planificar la rutina diaria sin interrupciones climáticas.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 23 de abril

En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo permanecerá despejado durante gran parte del día. La humedad promedio será cercana al 70 %, lo cual aportará una sensación térmica muy próxima a la temperatura real. Los vientos leves soplarán predominantemente desde el sector norte y noreste, lo que favorecerá un ambiente templado durante las horas centrales de la tarde.

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Clima jueves 23 de abril

Sobre el Conurbano bonaerense, las condiciones replicarán la estabilidad de la capital. La visibilidad se mantendrá en niveles óptimos durante toda la jornada. Si bien el ambiente se presentará fresco durante las primeras horas de la mañana, la radiación solar elevará rápidamente los termómetros, consolidando una tarde agradable en todos los municipios del gran Buenos Aires.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama nacional presenta condiciones variables según la región. Mientras el centro y norte del país disfrutan de tiempo estable, algunas zonas cordilleranas enfrentan fenómenos de distinta intensidad. El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional monitorea permanentemente la evolución de los sistemas en las provincias del sur y oeste argentino.

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En provincias como Neuquén, se esperan condiciones de viento moderado, mientras que en sectores del norte del país, como Chaco, los pronósticos indican posibles lluvias moderadas. Recomendamos a los ciudadanos que viajen hacia el interior del país consultar la actualización constante del SAT para estar al tanto de cualquier cambio en las condiciones meteorológicas regionales.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos tres días indica una continuidad en el buen tiempo para el AMBA. Hacia el viernes y el sábado, las temperaturas máximas se mantendrán entre los 18 °C y 20 °C, con cielos algo nublados pero sin probabilidades de precipitaciones significativas, manteniendo la masa de aire fresco y seco predominante en la región.

Hacia el inicio de la próxima semana, observaremos una rotación de los vientos hacia el sector sur. Este cambio permitirá el ingreso de aire más frío, lo que provocará un descenso gradual en las temperaturas mínimas. Sin embargo, no se prevé la llegada de sistemas frontales de gran inestabilidad, garantizando así un comienzo de semana mayormente estable.