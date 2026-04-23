La jornada se presentará mayormente soleada en Bahía Blanca, bajo la influencia de vientos constantes que soplarán desde el cuadrante noroeste. Este flujo de aire temperará el ambiente durante la tarde, propiciando condiciones estables en toda la región. El ingreso de aire más cálido permitirá que el termómetro escale posiciones, consolidando un marco climático primaveral en pleno otoño bonaerense.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En Bahía Blanca y sus alrededores, incluyendo Ingeniero White y General Cerri, la temperatura se mantendrá en niveles agradables durante el transcurso del día. El cielo se despejará por completo, permitiendo una radiación solar efectiva. El viento, que llegará desde el noroeste, aportará una brisa moderada que se sentirá con mayor fluidez en las zonas abiertas y el área portuaria.

Clima jueves 23 de abril

La humedad se encontrará en valores bajos, lo que garantizará una jornada con visibilidad óptima y sin presencia de nubosidad significativa. En el centro bahiense, los vecinos disfrutarán de un ambiente despejado y seco. Esta estabilidad atmosférica persistirá durante toda la jornada, sin que se aguarden fenómenos meteorológicos adversos ni precipitaciones que alteren las actividades cotidianas de los ciudadanos.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el resto del sudoeste bonaerense, incluyendo localidades como Punta Alta y Médanos, el escenario climático replicará las condiciones observadas en Bahía Blanca. La ausencia de alertas meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional permitirá que el día transcurra con normalidad, bajo un cielo que lucirá despejado y condiciones de estabilidad generalizada en todo el sector regional.

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Las estaciones meteorológicas de la zona reportarán valores térmicos similares, con una amplitud diaria bien marcada. Los productores rurales y habitantes de Monte Hermoso también contarán con una jornada tranquila, marcada por la presencia de vientos leves a moderados del noroeste. No se anticipan ráfagas intensas ni condiciones que comprometan la seguridad de la población o la infraestructura de la zona.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para los próximos días indica que el cielo presentará mayor nubosidad hacia el viernes, manteniendo temperaturas máximas cercanas a los 20°C. Si bien el fin de semana traerá un descenso térmico, con mínimas más bajas hacia el domingo, el tiempo continuará mayormente estable. Los vientos rotarán hacia el sector este y sudoeste, sin que se previeran cambios bruscos en el corto plazo.