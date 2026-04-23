Tras el complejo escenario meteorológico que atraviesa la región, el alivio finalmente se instala en la Costa Atlántica. Este jueves, el sol domina el cielo marplatense, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen con absoluta normalidad. La estabilidad ganará protagonismo durante toda la jornada, dejando atrás las alertas por tormentas y brindando un respiro necesario para los vecinos de La Feliz.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En Mar del Plata, la temperatura alcanzará los 21°C durante la tarde, mientras que la mínima marcará 11°C en el arranque del día. El viento, que soplará levemente desde el sector oeste a unos 18 km/h, favorecerá condiciones de visibilidad óptima en todo el distrito. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que garantizará una jornada radiante para toda la zona.

Clima jueves 23 de abril

En el Puerto y sectores periféricos como Batán y Sierra de los Padres, el clima mantendrá una sintonía similar. Las ráfagas de viento, que rotarán hacia el noroeste sin superar los 20 km/h, permitirán que la humedad promedio se ubique en un 68%. No existen previsiones de precipitaciones para esta zona, por lo que el ambiente será seco y agradable para los residentes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional no registra alertas vigentes para la Costa Atlántica en este jueves. La calma se extiende a lo largo de toda la línea costera, desde Miramar hasta Villa Gesell. El buen tiempo impera en la región, permitiendo que las localidades balnearias recuperen la tranquilidad habitual tras los episodios de inestabilidad que afectaron el inicio de la semana.

Científicos argentinos hallan restos fósiles de una milenaria especie de reptil en la Patagonia

En los municipios vecinos de Mar Chiquita y General Alvarado, los cielos lucirán limpios y las temperaturas se mantendrán en un rango similar al de General Pueyrredon. La ausencia de fenómenos significativos garantiza una jornada de recuperación para el sector turístico y comercial. La estabilidad atmosférica se consolida, eliminando cualquier riesgo de anegamientos o complicaciones operativas para los equipos de Defensa Civil.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

La tendencia para los próximos días indica que el buen tiempo continuará presente en la ciudad. El viernes conservará temperaturas similares y cielos con escasa nubosidad. Para el fin de semana, el SMN anticipa que las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, ofreciendo un marco ideal para que residentes y turistas disfruten de jornadas al aire libre con total tranquilidad en toda la zona.