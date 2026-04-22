Este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA el pronóstico ofrece condiciones de estabilidad. Sin alertas vigentes por fenómenos severos, la jornada se presentará mayormente despejada, permitiendo que la rutina diaria transcurra sin complicaciones meteorológicas. La temperatura máxima alcanzará los 21°C, mientras que el descenso térmico nocturno será notable, por lo que será necesario prever un abrigo liviano para el cierre del día.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy miércoles 22 de abril

La Ciudad de Buenos Aires disfrutará de una jornada con cielo mayormente despejado. La temperatura mínima se ubicará cerca de los 12°C, con una máxima que llegará a los 21°C. Los vientos soplarán leves desde el sector sureste, lo que mantendrá un ambiente fresco. La humedad relativa será moderada, brindando una sensación térmica agradable durante las horas de mayor insolación.

Clima miércoles 22 de abril

En el Conurbano bonaerense, las condiciones acompañarán la estabilidad observada en Capital Federal. El cielo permanecerá con escasa nubosidad y no se prevén lluvias para esta jornada. La rotación de los vientos hacia el este-sureste garantizará una brisa suave. Los vecinos del Gran Buenos Aires podrán realizar sus actividades al aire libre con total tranquilidad, ya que la visibilidad será óptima durante todo el día.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional no registra avisos de nivel naranja o rojo para la jornada de hoy. Las condiciones meteorológicas generales en la mayor parte del territorio nacional se mantienen estables, alejándose de los fenómenos severos que afectaron a diversas regiones durante la jornada previa. El tiempo benigno predominará en el centro y norte del país.

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No obstante, en provincias como Catamarca se esperan condiciones mayormente estables, aunque hacia la noche existe una probabilidad mínima de precipitaciones leves. En tanto, las provincias de la Patagonia y algunas zonas de la región cuyana mantendrán una vigilancia constante sobre el desarrollo de vientos, aunque sin alertas de relevancia para las próximas horas. La jornada se presentará tranquila en términos de seguridad meteorológica.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, la tendencia indica una estabilidad marcada con ascenso gradual de las temperaturas máximas. El jueves y el viernes, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con valores que oscilarán entre los 22°C y 23°C. La presencia de bancos de niebla matinales será una posibilidad a considerar en las primeras horas de cada mañana.

La masa de aire que dominará la región favorecerá el buen tiempo, con vientos que rotarán predominantemente hacia el este y noreste. Esta rotación permitirá un suave aumento en las marcas térmicas, consolidando un ambiente agradable hacia el fin de semana. La ausencia de sistemas de baja presión garantiza, por el momento, un período de calma meteorológica en Buenos Aires.