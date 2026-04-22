Este miércoles 22 de abril, la ciudad de Rosario y su área metropolitana experimentarán una notable mejoría en las condiciones meteorológicas. Tras las jornadas de inestabilidad, el cielo se despejará, permitiendo que el sol tome protagonismo en el ritmo diario del Gran Rosario. Los ciudadanos encontrarán un ambiente otoñal fresco, ideal para organizar las actividades al aire libre con total tranquilidad durante esta mitad de semana.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En Rosario y sus alrededores, como Funes, el termómetro marcará una mínima cercana a los 12°C durante la mañana, mientras que hacia la tarde la temperatura alcanzará una máxima de 20°C. La humedad descenderá notablemente, proporcionando un aire más seco y confortable. No se prevén precipitaciones para este miércoles, lo que garantiza una jornada sin interrupciones para las tareas cotidianas.

Clima miércoles 22 de abril

Sobre la costa del Río Paraná, el viento soplará con intensidad leve a moderada, predominando del sector sureste. Esta brisa favorecerá el mantenimiento de condiciones estables en la zona del Monumento a la Bandera y el Cordón Industrial. Los trabajadores y habitantes de estas áreas portuarias disfrutarán de un tiempo despejado y sin riesgos de formación de bancos de niebla significativos.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El panorama en localidades como Villa Constitución, Casilda y San Lorenzo sigue la tendencia general de la región. El Servicio Meteorológico Nacional no registra alertas vigentes para esta parte de la provincia de Santa Fe, por lo que el ambiente se mantendrá tranquilo. La estabilidad dominará el horizonte, permitiendo una circulación fluida en las rutas que conectan a estos centros urbanos con Rosario.

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En Casilda y San Lorenzo, los registros térmicos acompañarán los valores observados en el departamento Rosario, con registros agradables durante las horas de mayor insolación. La ausencia de fenómenos meteorológicos severos permitirá que el sector productivo y el transporte regional operen con normalidad. La jornada se perfila como un paréntesis de calma meteorológica antes de los próximos cambios que traerá el resto de la semana.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el jueves y el viernes, el clima mantendrá una tendencia estable con temperaturas en suave ascenso, alcanzando máximas de 22°C y 23°C respectivamente. Se prevé que el viento, al rotar hacia el este y noreste, traiga un ambiente algo más templado. La posibilidad de bancos de niebla matinales aparecerá como el único factor a considerar durante las primeras horas de ambos días.