En “QR!”, Washington Uranga reveló por qué el cura DJ reunió a 120 mil personas en Plaza de Mayo: “El centro era Francisco”

La multitud que copó Plaza de Mayo con la presentación del padre Guilherme, conocido como el “cura DJ”, fue tema de debate en “QR!”, de Canal E, el programa que conduce Pablo Caruso. Allí, junto al periodista Washington Uranga analizaron el impacto social, cultural y político que generó el evento a un año de la muerte del papa Francisco.

Uranga, especialista en temas vinculados a la Iglesia católica, aseguró que no se trató solamente de un recital que Guilherme dio en Plaza de Mayo. “Me parece que hay una conjunción de una serie de factores. Uno es el fenómeno mismo del cura, que no es un fenómeno argentino sino mundial”, explicó.

El periodista detalló que el sacerdote portugués viene realizando una gira internacional que suele reunir grandes multitudes y remarcó que este tipo de manifestaciones no son habituales dentro del catolicismo tradicional. “No estoy haciendo una comparación, pero este tipo de expresiones se ven mucho en algunos grupos evangelistas. En la Iglesia católica no es tan común”, señaló.

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Sin embargo, para el periodista, el punto central fue otro: la figura de Francisco. “Lo que pasó en Plaza de Mayo es el cruce de esto con el efecto Francisco. A un año de su muerte, está generando muchísimo revuelo en la Argentina y también en la Iglesia del mundo”, sostuvo.

El homenaje a Francisco, el verdadero centro del evento

Según Uranga, no toda la gente fue exclusivamente por la música electrónica o por el espectáculo del cura DJ. “Había gente que estaba por el show del padre Guilherme, había gente que fue porque le gusta la música electrónica, pero también hubo mucha gente que fue como homenaje y recordación de Francisco”, explicó.

Y agregó una frase que resumió su mirada: “El papa que llegó del fin del mundo para abrazar al mundo”.

Para Uranga, la figura de Francisco trascendió los límites de la Iglesia católica y su legado sigue generando impacto incluso después de su muerte. “Muchos recién ahora están tomando dimensión de lo que Francisco significó”, remarcó.

Jorge Macri, Milei y la lectura política del acto

Durante el programa también apareció la discusión política sobre el evento, especialmente después de que Jorge Macri destacara su rol en la llegada del sacerdote portugués.

Uranga relativizó esa interpretación y aclaró que el centro no estaba puesto allí. “A Jorge Macri le hubiese gustado ser él, pero el centro no era Macri, era Francisco”, afirmó.

También descartó que la convocatoria haya sido una respuesta directa al presidente Javier Milei. “No creo que haya sido una respuesta a Milei. Me parece mucho más espontáneo. Tiene más que ver con una expresión festiva de la espiritualidad”, explicó.

La misa en Luján y el verdadero hecho político

Para el especialista, el verdadero gesto político no estuvo en Plaza de Mayo sino en la misa convocada en la Basílica de Luján por el primer aniversario del fallecimiento de Francisco.

“El hecho político va a ser mañana en Luján”, anticipó. Allí estarán presentes obispos, dirigentes sindicales, movimientos sociales y gran parte de la oposición política. También se especula con la posible presencia de la vicepresidente Victoria Villarruel, mientras el presidente no asistirá porque permanece en Israel.

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“El Gobierno tomó la decisión de no prestarle atención a ningún reclamo de los obispos”, señaló Uranga, al mencionar los reclamos de la Iglesia por discapacidad, universidades, pobreza, barrios populares y baja de la edad de imputabilidad.

Para cerrar, dejó una definición fuerte sobre el rol actual de la Iglesia en la Argentina: “Hoy muchos dirigentes llegan a la Iglesia porque encuentran ahí un espacio para ser escuchados”.

LB/ML