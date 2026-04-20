El CFI presentó Innova CFI, el fondo de inversión en innovación de las provincias argentinas

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) lanzó oficialmente Innova CFI, su fondo de inversión orientado a potenciar el desarrollo tecnológico como motor de crecimiento productivo en el territorio nacional. La iniciativa tiene como eje central la resolución de desafíos productivos y tecnológicos en las provincias argentinas, utilizando el financiamiento a startups como una herramienta estratégica para dinamizar las economías regionales.

Innova CFI es el primer fondo de capital de riesgo del país asociado a un organismo de desarrollo. A través de este capital, se busca acompañar a proyectos de todas las verticales tecnológicas que se encuentren en etapas de desarrollo inicial (Pre-seed y Seed), garantizando que el conocimiento generado en las regiones se traduzca en soluciones concretas para las problemáticas locales y globales.

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Al respecto, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, señaló: “Estamos poniendo en marcha un instrumento novedoso que es producto de conversaciones con fondos, empresas y sistemas de financiamiento. No es un instrumento estático, sino que vamos a testearlo contra la realidad productiva y de las startups para mejorarlo e intervenir donde sea necesario”. Y agregó: “La apuesta que hace el Consejo junto a las provincias es dotar al país de herramientas que acompañen a las startups de base científico-tecnológica que realizan inversiones en investigación y desarrollo”.

El funcionamiento del fondo se basa en un esquema de financiamiento flexible adaptado a modelos de negocio intensivos en investigación y desarrollo (I+D). El instrumento utilizado es la deuda condicionada, un préstamo que comienza a repagarse cuando el proyecto alcanza el éxito comercial, con cuotas proporcionales a la facturación de la empresa. Además, el financiamiento cuenta con una cláusula de convertibilidad, lo que permite que la inversión se transforme en participación accionaria sin intervenir en el management de la compañía.

Entre los requisitos para acceder al fondo, las empresas deben contar con una antigüedad máxima de 7 años, y los proyectos deben estar en un nivel de madurez tecnológica mínima de TRL-4 y presentar un plan de inversión a 24 meses. La tesis de inversión es agnóstica en cuanto a sectores, lo que permite dar respuesta a diversas demandas —desde la biotecnología hasta la economía del conocimiento—, siempre que las actividades de I+D se desarrollen en Argentina y contribuyan a fortalecer el entramado provincial.

Con este nuevo fondo de capital en I+D, el CFI reafirma su compromiso de más de 65 años con la planificación y el desarrollo sostenible de las provincias, integrando la innovación financiera y tecnológica como pilares de su estrategia de asistencia técnica para fortalecer el entramado productivo federal.