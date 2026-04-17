Pan American Energy abrió la inscripción para su programa de Jóvenes Profesionales 2026: cómo postularse

La compañía busca graduados y estudiantes próximos a recibirse para sumarse a distintas áreas del negocio energético. La inscripción estará abierta hasta el 4 de mayo.

Pan American Energy lanzó una nueva edición de su programa de Jóvenes Profesionales 2026, una propuesta orientada a captar y formar nuevos talentos que quieran comenzar su carrera en la industria energética.

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La iniciativa está destinada a graduados recientes y estudiantes que estén próximos a finalizar sus estudios y busquen insertarse en un ámbito laboral dinámico, con desafíos concretos y posibilidades de crecimiento profesional.

Desde su primera edición en 2018, más de 235 jóvenes ya participaron del programa, que apunta a formar perfiles con proyección dentro de la compañía. La inscripción estará disponible hasta el 4 de mayo a través del sitio oficial.

Qué perfiles busca Pan American Energy

La convocatoria está dirigida a jóvenes de carreras como Ingeniería, Ciencias de Datos, Finanzas, Economía, Física y Matemática, entre otras disciplinas.

Los seleccionados podrán incorporarse a sectores vinculados a Operaciones Upstream, Downstream y áreas corporativas, con participación en proyectos estratégicos para el desarrollo del negocio.

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Bajo el lema “Una nueva temporada en tu desarrollo comienza”, la empresa busca conectar el talento joven con los principales desafíos de la industria energética en la Argentina y la región.

Cómo será el programa

El programa comenzará en julio de 2026, tendrá una duración aproximada de un año y se desarrollará en las principales localidades del país donde PAE tiene operaciones. Durante ese tiempo, los participantes trabajarán en equipos vinculados a proyectos clave para la operación y el crecimiento de la empresa.

Además, atravesarán distintas instancias de formación, como rotaciones entre áreas, participación activa en proyectos, acompañamiento de tutores y mentorías con referentes senior.

El objetivo es fortalecer sus capacidades y prepararlos para asumir, a futuro, roles de mayor responsabilidad dentro de la organización.

Qué dijo la empresa

Victoria Traverso, gerente corporativa de Atracción, Aprendizaje y Desarrollo de Talento de PAE, explicó que el objetivo del programa es acompañar la transformación de la industria con nuevos perfiles.

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“En un contexto donde la industria energética evoluciona constantemente, en PAE buscamos jóvenes talentos que quieran impulsar esa transformación y ser protagonistas del futuro”, señaló.

Y agregó: “Nuestro programa apuesta a formar profesionales integrales, con visión y liderazgo para anticiparse, desafiar lo establecido y dar forma a los desafíos que vienen”.

LB