Llega la 13º Edición de Expo EFI: Milei presente en la cumbre económica más importante de la región

La edición 2026 de Expo EFI (www.expoefi.com) se destaca por reunir a los máximos responsables de la política económica y a líderes del sector privado en un momento clave para el país. El evento será el epicentro del debate sobre los principales desafíos y oportunidades de la economía argentina, el contexto internacional y temas clave vinculados a las finanzas, las inversiones y el desarrollo productivo.

Organizado por Invecq Consultora Económica y Messe Frankfurt Argentina, Expo EFI abarcará una propuesta que incluye el consolidado Congreso Económico Argentino(CEA)–el único auditorio con acceso arancelado--, en donde se analizará la actualidad y perspectivas económicas, las finanzas y los mercados, las estrategias de inversión, el programa económico, el contexto internacional, entre otros ejes destacados.

“El Congreso Económico Argentino 2026 será un espacio de suma relevancia para analizar esta transición, destacar los logros y avances del proceso de estabilización, debatir los riesgos y desafíos aún pendientes, y proyectar el modelo de crecimiento que el país necesita para dejar quince años de estancamiento estructural", expresó Esteban Domecq, presidente de Invecq.

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Entre los oradores principales delCEA se encuentran el presidente de la Nación Javier Milei, elministro de Economía de la Nación Luis Caputo, el presidente del BCRA Santiago Bausilli, los ministrosFederico Sturzenegger yPablo Quirno. Además, darán el presente Nicolás Aguzin (Bolsa de Hong Kong), Alfonso Prat-Gay, Marina Dal Poggetto, Claudio Zuchovicki, Emanuel Álvarez Agis, Andrés Malamud, Eduardo Costantini (Consultatio), Horacio Marín (YPF) e Ignacio Costa (Rio Tinto), junto a gobernadores de provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca y Chubut.

Agenda completa: https://expoefi.com/agenda2026/

La propuesta de Expo EFI incluye, además, más de 30 Workshops, un espacio literario para presentaciones de libros del sector, un aula académica, stands comerciales, un recinto bursátil y 13 seminarios con presencia de destacados referentes de la minería, energía, agroindustria, fintech, inversiones, pymes y emprendedores, financiamiento, franquicias, consumo masivo, real estate y tecnología. Para más información e inscripción ingresar a: www.expoefi.com

FICHA TECNICA EXPO EFI -Actividad abierta y gratuita previa acreditación web

Días y Horarios: 28 y 29 de abril, de 9 a 19.00hs

Sede: CEC Av. Figueroa Alcorta 2099, CABA (ingreso peatonal por Plaza Brasil)

Inscripciones online: www.expoefi.com/inscripcion

FICHA TECNICA CONGRESO ECONÓMICO ARGENTINO - Actividad arancelada

Inscripciones online: www.expoefi.com/inscripcion