La Embajada Británica fue sede de la nueva entrega de premios del AACI Poetry Contest

La Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) celebró la cuarta entrega de premios de su certamen literario anual, una iniciativa que ya se consolidó como un referente federal para la educación del inglés en el país. Colegios públicos y privados e institutos de inglés de todo el país participaron del concurso 2025, que tuvo ganadores de Mendoza, Corrientes y Mar del Plata entre otros. El Colegio Nacional Buenos Aires tuvo este año su segundo ganador en el certamen.

En la sede de la Embajada Británica, estudiantes de nivel primario y secundario fueron reconocidos por sus producciones poéticas bajo el lema “Heroes Wanted, Take a Look Around” en un evento que no sólo premió el nivel lingüístico, sino también la sensibilidad y la capacidad creativa de jóvenes que, en muchos casos, viajaron desde provincias como Mendoza y Corrientes para recibir su distinción.

El encuentro comenzó con la bienvenida de David Cairns, Embajador del Reino Unido en Argentina, quien expresó el privilegio de recibir a la comunidad educativa en la sede de la Embajada Británica. Durante la apertura, Cairns compartió con los presentes la relevancia histórica del edificio y manifestó su satisfacción personal al participar del certamen: "Es un gran placer leer los poemas", aseguró, destacando la creatividad de los alumnos para abordar la temática de este año.

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David Cairns, Embajador del Reino Unido en Argentina

Josefina Rouillet, Directora Ejecutiva de AACI

Tras las palabras de bienvenida, la jornada continuó con la intervención de Josefina Rouillet, Directora Ejecutiva de AACI, quien destacó que esta cuarta entrega de premios representa la consolidación de un proyecto que nació para celebrar los 95 años de la institución como asociación civil sin fines de lucro dedicada a la enseñanza del idioma inglés y con el fin de "sumar voces, no sólo de nuestros alumnos sino de todos los alumnos que estuvieran aprendiendo inglés en Argentina". En un día dedicado a la celebración y el agradecimiento, valoró el crecimiento sostenido del certamen con más de 600 docentes participando en 2025 y agradeció especialmente al Embajador David Cairns como también a su esposa Sharon por abrir las puertas de la Embajada, así como a todo su equipo por la organización del encuentro.

La Directora agradeció el acompañamiento de las editoriales e instituciones que apoyan al concurso desde sus inicios y resaltó la labor del jurado en la lectura de cada uno de los poemas recibidos bajo un sistema que garantiza el anonimato y la transparencia. Al mismo tiempo, dedicó sus palabras más importantes a los docentes, reconociendo el trabajo que realizan al capacitarse en la temática y acompañar a sus alumnos en el aula. "Los docentes trabajan todo el año arduamente para que los alumnos aprendan este idioma, esta herramienta que les abre puertas en el mundo", afirmó, subrayando que el esfuerzo se refleja en los "poemas increíbles" que permiten a los ganadores participar de la ceremonia.

Voces de los protagonistas: el esfuerzo detrás del premio

Uno de los grandes momentos fue el testimonio de Salvador Carmona, un alumno premiado que viajó desde Mendoza para asistir a la ceremonia. "Todo es posible. Yo nunca había hecho un poema y, cuando lo hice, sentía muy lejos el poder venir a Buenos Aires", confesó con entusiasmo. Salvador, que estudia inglés desde los 5 años, destacó la importancia de la perseverancia en el aprendizaje del idioma. Por su parte, su madre Sol María Arias compartió su orgullo y reflexionó sobre el impacto de la educación bilingüe: "Que nuestros hijos puedan aprender el inglés como si fuese una primera lengua es una gratificación enorme; abre las puertas para lo que ellos decidan hacer en un futuro".

Quienes fueron los ganadores del AACI Poetry Contest 2025

Nivel Primario: Categoría A1

María Belén Lupin, Michael Ham Memorial College - Poema “Jane Goodall” - Docente Karen Lwoff

Andrea Sofía Martini Hernández, Colegio Guadalupe - Poema “Janet” - Docente María Leila Lucía Antuña

Nivel Primario: Categoría A2

Leoncia Cruz Cordeu Espina, AACI - Poema “The Unbreakable Mosquito” - Docente Araceli Lindon

Emilie Ickowicz, Scholem Aleijem - Poema “My Mum is the best” - Docente Agustina Blehm

Nivel Primario: Categoría B1

Salvador Carmona, Colegio Las Candelas- Mendoza - Poema “My Mom” - Docente Laura Valdemoros

Silva D´avis Milena, Colegio Santa Ana - Poema “Not All Heroes Wear Capes” - Docente Ramírez Andrea

Nivel Secundario: Categoría A1

Catalina Retamar, Secundaria Alfonsina Storni - Poema “My Everyday Hero” - Docente María Magdalena Silva León

Imanol Córnide, Colegio Don Bosco Ramos Mejía - Poema “I Love My Mum” - Docente Agostina Fernandez

Nivel Secundario: Categoría A2

Catalina Pérez Weinzettel, Colegio Don Bosco Ramos Mejía - Poema “Hero Without the Cape” - Docente Virginia Franchocci

Nivel Secundario: Categoría B1

Antohane Colunche, AACI Barracas - Poema “My Aunt, My Hero” - Docente Valentín Farías

Garda Mariana, Colegio Mallinckrodt - Poema “My Hero” - Docente Patricia Pena Koessler

Nivel Secundario: Categoría B2

Víctor Wendel, Colegio Nacional Buenos Aires - Poema “Hero Nevermore” - Docente Jorgelina Capaccio

Por otro lado, cabe destacar que Matías Río Musoni, alumno del Colegio Santísima Trinidad, no pudo asistir a la premiación pero fue distinguido en la categoría A2 del nivel secundario por su poema titulado “The Best Shoe-Finder”, realizado bajo la docencia de Luciana Beroiz.

La evolución de un proyecto con historia

Este certamen nació en 2022 como parte de los festejos por los 95 años de la AACI. Desde entonces, recorrió diferentes ejes temáticos: comenzó explorando la identidad con "My Culture in a Poem", continuó en 2023 reflexionando sobre los 40 años de democracia con "Democracy and our Lives", y en su tercera edición despertó la creatividad con "What Dreams are Made Of".

Miguel Maxwell, Presidente de la Comisión Directiva de AACI

Hoy, el proyecto sigue creciendo y ya mira hacia el futuro. Miguel Maxwell, Presidente de la Comisión Directiva de AACI, fue el encargado de anunciar el lanzamiento del Poetry Contest 2026. La próxima temática será "Better Together: A celebration of friendship through poetry", una invitación a que docentes y alumnos exploren la riqueza de la amistad a través de la palabra escrita.

Esta nueva edición contará en la primera mitad del año con capacitaciones docentes gratuitas a cargo de las editoriales auspiciantes del concurso disponibles para docentes de inglés de todo el país. En estas capacitaciones se trabaja la enseñanza de la poesía en colegios e institutos, los formatos requeridos este año y se brinda material didáctico a los docentes.

En la segunda mitad del año, las instituciones presentan los poemas que los representarán en el concurso.

El AACI Poetry Contest reafirma año tras año que la enseñanza del inglés en Argentina trasciende las aulas, convirtiéndose en un puente cultural y artístico que une a estudiantes de todo el territorio nacional bajo la misma pasión por la literatura.

El equipo AACI organizador el concurso

Para más detalle de ediciones anteriores e información del concurso 2026 se puede visitar la página web: https://www.aaci.org.ar/poetry-contest