Finca Bandini propone una experiencia inmersiva en la cuna del Malbec que combina viñedo, historia, tecnología y gastronomía mendocina

Ubicada en Las Compuertas, Luján de Cuyo, la finca invita a descubrir el vino desde su origen a través de un recorrido sensorial por el viñedo, degustaciones vinculadas al terroir y una propuesta gastronómica de identidad local.

Ubicada en Las Compuertas, Luján de Cuyo, una de las primeras regiones vitivinícolas de Arge ntina y reconocida como cuna del Malbec, Finca Bandini propone una experiencia diferente dentro del enoturismo mendocino. A solo 25 minutos de la ciudad de Mendoza y con una vista imponente a la Cordillera de los Andes, la finca invita a descubrir el vino desde su origen, a través de un recorrido que integra paisaje, historia, suelos y una propuesta enológica de alta precisión, enfocada exclusivamente en vinos de alta gama.

Con 77 hectáreas, la finca se desarrolla en un entorno profundamente ligado a la historia del agua de Me ndoza. El Río Mendoza, el Dique Cipolletti, Dos Cauces y Los Muros forman parte de un sistema hídrico que permitió transformar un territorio árido en una de las zonas vitivinícolas más importantes del país.

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Los Muros, construcciones históricas de las antiguas compuertas realizadas en 1922, se convierten hoy en un punto icónico del recorrido y en símbolo del origen de la región de Las Compuertas.

La experiencia comienza en la entrada de la finca y se desarrolla a través de un recorrido guiado en carrito de golf por distintos sectores del viñedo. A lo la rgo del trayecto, el visitante se detiene en puntos clave donde se interpretan los perfiles de suelo, la influencia del agua y la diversidad del terroir. El paso por Dos Cauces y la llegada a Los Muros construyen una narrativa territorial que conecta paisaje, historia y vino.

Este enfoque inmersivo, centrado en el viñedo y el entorno natural, se complementa con el valor técnico de la bodega.

Finca Bandini cuenta con tecnología de última generación y distintos recipientes de elaboración, entre ellos barricas de alta gama, foudres, clayvers de cerámica y huevos de concreto. Además, el equipo enológico trabaja con microvinificaciones y distintos procesos de elaboración que permiten estudiar cada parcela y potenciar la expresión del terroir.

El recorrido culmina con una degustación guiada vinculada directamente al paisaje explorado, donde cada vino se interpreta a partir del suelo y el entorno del que proviene. El Malbec ocupa un rol central, acompañado por blends que combinan distintas microzonas de la finca y que reflejan la identidad de Las Compuertas.

La experiencia se completa con una propuesta gastronómica de identidad mendocina, inspirada en la cocina de raíces y en productos locales. La carta combina tradición y técnica contemporánea, con preparaciones pensadas para acompañar los vinos y reforzar el carácter territorial de la experiencia. La gastronomía funciona como cierre natural del recorrido, integrando mesa, paisaje y vino en una misma vivencia.

Las experiencias comienzan a partir de $27.000.

Experiencias que se pueden vivir en Finca Bandini

● Recorrido inmersivo por el viñedo en carrito de golf

● Interpretación del paisaje y del sistema hídrico de Las Compuertas

● Paradas en Dos Cauces y Los Muros históricos

● Explicación de los perfiles de suelo y microzonas

● Degustación guiada vinculada al terroir

● Posible visita técnica a la bodega con tecnología de última generación

● Experiencia enológica con microvinificaciones y distintos procesos de elaboración

● Blending game

● Recorridos a caballo

● Recorridos en bicicleta

● Experiencia gastronómica de cocina mendocina de raíces

● Almuerzos maridados con vinos de la finca

● Experiencia completa: viñedo + vinos + gastronomía

● Propuestas ideales para turismo premium y corporativo

● Tienda con vinos y productos de la finca para llevar

Más información y reservas

● Finca Bandini

● Las Compuertas, Luján de Cuyo, Mendoza

● Web: www.fincabandini.com.ar

● WhatsApp: https://wa.link/2v20ki