Jaldo recibió de Nación la adjudicación del Acueducto de Vipos

En el encuentro estuvieron presentes el ministro de Economía de la Provincia, Daniel Abad; el secretario Coordinador de Infraestructura del Ministerio de Economía de la Nación, Carlos Frugoni; el subsecretario de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación, Bartolomé Heredia; el director Nacional de Ejecución de Obras, Vicente Heredia; y el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio.

"Junto al ministro de Economía de la Nación concretamos un encuentro de trabajo en el que agradecemos este avance tan significativo para la provincia, como es la entrega de la copia de adjudicación de la obra 'Optimización del Servicio de Agua Potable – Acueducto de Vipos'", escribió el Gobernador en sus redes sociales al término de la reunión y detalló que brindará una solución definitiva al abastecimiento de agua potable para vecinos y vecinas de Tapia, Tafí Viejo, Villa Carmela y San Miguel de Tucumán.

Sobre la obra, Jaldo detalló que "contempla la ejecución de un acueducto de más de 50 kilómetros de extensión, que permitirá beneficiar a más de 245.000 tucumanos y tucumanas, mejorando sustancialmente la calidad del servicio". Y añadió: "Se trata de una infraestructura clave que fortalece el desarrollo de nuestra provincia y garantiza el acceso a un servicio esencial".

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"Desde el Gobierno de Tucumán seguimos gestionando de manera permanente, articulando con Nación y distintos organismos, convencidos de que el trabajo conjunto es el camino para llevar soluciones concretas a nuestra gente. Cada obra que avanza es el resultado del compromiso con el crecimiento de la provincia y el bienestar de todos los tucumanos y tucumanas", cerró Jaldo.

Por su parte, el ministro Luis Caputo destacó en la red social X la magnitud técnica del proyecto. "Implica la ejecución de un acueducto de más de 50,665 kilómetros de tuberías que permitirá beneficiar a más de 245.000 habitantes y mejorar de manera sustancial la calidad del sistema, en línea con el crecimiento urbano y la demanda futura de la región", escribió.

Y concluyó: "Seguimos trabajando junto a las provincias para mejorar la vida de los argentinos".