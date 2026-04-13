Palermo brinda al atardecer: la experiencia que reúne más de 100 malbec en una noche única

El próximo viernes 17 de abril, Buenos Aires será escenario de una propuesta que pone en valor una de las cepas más emblemáticas del país. Somos Malbec llega a La Malbequería con una experiencia pensada para descubrir, degustar y celebrar el vino argentino desde una mirada contemporánea, sensorial y urbana.

Ubicada en pleno Palermo, La Malbequería —reconocida por su imponente selección de etiquetas federales— será el escenario de este encuentro que invita a recorrer más de 100 malbec de distintas regiones vitivinícolas, en un formato descontracturado que combina vino, gastronomía y música en vivo.

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El evento se desarrollará de 18 a 23 horas en su rooftop, un espacio que integra arquitectura, ambientación y clima urbano para acompañar un atardecer porteño que evoluciona hacia la noche. Allí, los asistentes podrán disfrutar de un cocktail especialmente diseñado para la ocasión, mientras la música en vivo acompaña cada momento de la experiencia.

Más que una degustación, Somos Malbec propone una inmersión en la diversidad del varietal insignia de la Argentina, reuniendo estilos, terroirs y expresiones que reflejan la identidad del vino nacional en un entorno contemporáneo que combina diseño, cultura y disfrute.

Con cupos limitados y un valor de $50.000 por persona, la propuesta se posiciona como uno de los eventos destacados del mes para quienes buscan experiencias gastronómicas y vínicas de alto nivel en la ciudad.

Reservas: 11 3943-1734

Organiza: @valejuaires

Sobre Lo de Jesús y La Malbequería

Con más de seis décadas de historia, Lo de Jesús es una de las parrillas más emblemáticas de Buenos Aires, reconocida por su excelencia en carnes y su profundo respeto por la tradición gastronómica argentina. Ubicada en la esquina de Gurruchaga y Cabrera, en pleno Palermo, se ha consolidado como un verdadero clásico porteño.

A su lado, La Malbequería amplía la experiencia con una propuesta centrada en el vino argentino, reuniendo más de 350 etiquetas federales de malbec de norte a sur del país. Con espacios que incluyen rooftop, jardín y salones interiores, el lugar invita a vivir el vino desde una mirada contemporánea, en un entorno que combina diseño, gastronomía y cultura.

Juntos conforman un polo gastronómico único en la ciudad, donde tradición e innovación se encuentran para ofrecer experiencias que celebran lo mejor de la identidad argentina.

Para consultas y reservas:

Dirección: Gurruchaga 1406, Palermo, Buenos Aires

Teléfono: +54 11 3943-1734

Instagram: @lamalbequeria @lodejesus

Horarios: Abierto todos los días de 12:00 a 01:00