MiQ adquiere Rocket Lab, la apuesta que redefine el marketing digital en Latinoamérica

En un contexto donde el uso de aplicaciones móviles redefine la relación entre marcas y consumidores, la compañía global de tecnología publicitaria MiQ avanza en una nueva etapa de crecimiento con la adquisición de Rocket Lab, la cual cuenta con una profunda experiencia en adquisición y engagement de usuarios a escala. De esta manera, fortalece su propuesta omnicanal y potencia Sigma, su sistema operativo impulsado por inteligencia artificial, al incorporar datos móviles y regionales críticos dentro de su ecosistema de más de 700 billones de señales. Con las capacidades de Rocket Lab, MiQ habilita estrategias más precisas y orientadas a resultados para marcas que operan en un entorno cada vez más mobile-first. Esta operación refleja una transformación más profunda en la industria con la convergencia entre el marketing omnicanal y el crecimiento in-app.

Según explican desde la compañía, la inteligencia artificial y el uso de datos se ubican en el centro de esta integración, permitiendo generar insights más profundos y optimizar campañas en tiempo real, en línea con una industria cada vez más orientada a la automatización y la toma de decisiones basada en datos. La operación combina la experiencia profunda de Rocket Lab en entornos móviles con la oferta omnicanal de MiQ, para ofrecer a sus clientes una solución para anunciantes globales que buscan crecimiento medible.

Gurman Hundal, cofundador y CEO global de MiQ, y Juan Echavarria Coll, fundador y CEO de Rocket Lab, profundizan sobre el impacto de esta adquisición, las oportunidades que abre para el mercado y el rol que jugarán los datos, la inteligencia artificial y el crecimiento mobile en la evolución de la industria

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¿Qué oportunidad de negocio identificaron para avanzar con esta operación y cómo se inserta esta adquisición dentro de la estrategia global de crecimiento de la compañía?

GH: Identificamos una oportunidad clara en la aceleración del entorno mobile-first, donde el crecimiento de aplicaciones y la adquisición de usuarios se vuelven críticos para las marcas. Esta operación se inserta dentro de nuestra estrategia global de expansión, fortaleciendo nuestras capacidades en marketing in-app y consolidando una propuesta más integral que conecta el crecimiento dentro de las aplicaciones con el alcance omnicanal. En un contexto donde los consumidores interactúan cada vez más desde dispositivos móviles, contar con capacidades específicas en este entorno es clave para acompañar a nuestros clientes en su crecimiento.

¿Qué aporta Rocket Lab al negocio y por qué esta integración es clave para fortalecer la propuesta de valor hacia los clientes?

GH: Rocket Lab aporta una profunda especialización en adquisición y engagement de usuarios en entornos móviles, especialmente en mercados de alto crecimiento. Esta integración nos permite complementar nuestra oferta omnicanal con capacidades avanzadas de app growth, ofreciendo a nuestros clientes una solución más completa, orientada a resultados medibles y crecimiento sostenible. Además, nos permite acelerar el desarrollo de soluciones más personalizadas, adaptadas a las necesidades específicas de cada industria y mercado.

¿Cómo se están integrando los equipos y liderazgos y qué valor aporta el talento regional dentro de una estrategia global?

GH: Estamos avanzando en una integración que prioriza la continuidad y el fortalecimiento de los equipos. El talento regional es clave, ya que aporta conocimiento profundo de los mercados locales, lo que nos permite adaptar nuestras soluciones globales a necesidades específicas. Esta combinación de expertise local y escala global es uno de los principales diferenciales de la compañía. Además, buscamos preservar la cultura y el conocimiento que cada equipo aporta, potenciando la colaboración entre regiones.

¿Cómo se traduce esta operación en beneficios concretos para los clientes y qué nuevas soluciones o servicios se habilitan a partir de esta integración?

GH: Para nuestros clientes, esto se traduce en una propuesta más integrada que combina alcance, data y capacidades de crecimiento de aplicaciones en una sola solución. Podrán acceder a estrategias más eficientes de adquisición y engagement, con mayor precisión en la segmentación y mejores resultados de negocio en un entorno cada vez más competitivo. También se habilitan nuevas soluciones enfocadas en el crecimiento in-app, que permiten acompañar todo el ciclo de vida del usuario, desde la adquisición hasta la retención.

¿Cómo impacta esta adquisición en la evolución de la Racket Lab y cuáles son los principales objetivos en esta nueva etapa?

JEC: Esta adquisición representa una evolución natural para la compañía, ya que nos permite escalar nuestras capacidades a nivel global y potenciar nuestro posicionamiento como App Growth Hub. Nuestro principal objetivo en esta nueva etapa es seguir desarrollando soluciones innovadoras que ayuden a las marcas a crecer de manera más eficiente, ahora con el respaldo de una plataforma global. Al mismo tiempo, buscamos ampliar nuestro alcance hacia nuevos mercados y verticales. Vemos un futuro donde el crecimiento de aplicaciones estará cada vez más impulsado por el uso inteligente de datos, la automatización y la personalización. Dentro de esta nueva estructura, continuaremos operando con foco en innovación y desarrollo, manteniendo nuestra identidad y expertise, pero con mayores recursos y alcance para escalar nuestras soluciones en nuevos mercados. Esto nos permitirá acelerar la evolución de nuestro portafolio y responder con mayor agilidad a las necesidades del mercado.

¿Qué nuevas oportunidades se abren en términos de expansión internacional y cuáles serán los mercados prioritarios en la próxima etapa?

GH: Esta operación abre nuevas oportunidades para escalar nuestras capacidades en mercados donde el crecimiento mobile es más acelerado. América Latina continúa siendo una región clave, pero también vemos un gran potencial en Asia-Pacífico, donde planeamos expandir estas soluciones en los próximos años como parte de nuestra estrategia global. La combinación de ambas regiones nos permite capturar oportunidades en mercados con dinámicas complementarias y alto potencial de crecimiento.

En este escenario, la adquisición de Rocket Lab por parte de MiQ no solo representa una expansión estratégica, sino también una señal clara hacia dónde evoluciona la industria: un ecosistema cada vez más integrado, donde los datos, la inteligencia artificial y el enfoque mobile-first dejan de ser diferenciales para convertirse en el estándar.

Con esta operación, la compañía refuerza su posicionamiento como un actor clave en el desarrollo de soluciones publicitarias más inteligentes, medibles y orientadas a resultados, acompañando a las marcas en un entorno digital en constante transformación.

A medida que el crecimiento in-app y la omnicanalidad continúan convergiendo, iniciativas como esta anticipan un nuevo capítulo para el marketing digital en la región, donde la capacidad de adaptación, la tecnología y el conocimiento local serán determinantes para capitalizar las oportunidades del mercado.