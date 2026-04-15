Kicillof y Quintela se reunieron con más de un centenar de intendentes que reclamaron a Nación por obras

El gobernador riojano Ricardo Quintela participó junto a su par bonaerense, Axel Kicillof, de una reunión que congregó a más de un centenar de intendentes de distintos puntos del país, en un contexto marcado por el freno de la obra pública y la caída de transferencias desde Nación.

Durante el encuentro, Quintela volvió a expresar la preocupación por el impacto que estas medidas tienen en las provincias, particularmente en aquellas donde la inversión estatal resulta clave para sostener la actividad económica y el empleo.

En ese marco, el mandatario riojano planteó la necesidad de garantizar la continuidad de proyectos de infraestructura y advirtió sobre las dificultades que enfrentan las administraciones provinciales y municipales para dar respuesta a las demandas sociales sin el acompañamiento del Estado nacional.

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La participación de Quintela se inscribe en una línea de acción que viene profundizando, orientada a consolidar una agenda común con otros gobernadores e intendentes para visibilizar las problemáticas del interior y reclamar un esquema más equitativo en la distribución de recursos.

La reunión también evidenció la confluencia de dirigentes de distintos espacios políticos, quienes coincidieron en la necesidad de reactivar la obra pública como herramienta para dinamizar las economías locales y sostener el empleo.

Para La Rioja, la situación presenta desafíos concretos: la paralización de obras financiadas por Nación y la reducción de fondos condicionan el desarrollo de proyectos estratégicos, lo que obliga a redoblar esfuerzos desde la administración provincial.

En este escenario, Quintela busca posicionarse como una de las voces del interior en el debate por el federalismo fiscal, impulsando un reclamo que comienza a tomar mayor volumen a nivel nacional y que pone en discusión el vínculo entre Nación, provincias y municipios.