Cómo el consumo inteligente redefine el acceso al segmento premium en Argentina

¿Es posible maridar la lectura del universo digital de Perfil con el acceso privilegiado a las bebidas más icónicas del país? La respuesta es un rotundo sí. El argentino no negocia la calidad ni la tradición. Por eso, la propuesta de Libre se ha centrado en pilares que definen tanto el pulso del día a día como los momentos de celebración.

El café de los que saben: Cabrales. El ritual de leer el diario durante el finde comienza, casi invariablemente, con una taza de café. Al sumar a Cabrales —el gran referente del café de autor en Argentina— a su red, Libre asegura que te acompañe desde la primera hora del día, con descuentos exclusivos en sus blends seleccionados.

El legado de Luigi Bosca. Los suscriptores acceden a condiciones especiales para que un Malbec de linaje o un Chardonnay complejo dejen de ser para ocasiones especiales y pasen a ser parte de la cava cotidiana y se sumen a los asados de los domingos.

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La mística de Fernet Branca. Más que una bebida, un fenómeno cultural. A través de la tienda oficial de Branca, la comunidad de beneficios permite que el ritual de la juntada—ese que tanto defendemos los argentinos— sea más accesible, asegurando la autenticidad del origen directamente en la puerta de casa.

El estándar de Coca-Cola. La línea completa de la marca líder acompaña cada momento de la mesa familiar. El beneficio no es solo el ahorro, sino la comodidad de gestionar el consumo con la confianza de la distribución oficial.

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