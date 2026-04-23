Natalia de la Sota sobre la presentación de Adorni en el Congreso: "Creo que tienen ganas de montar otro show"

La diputada nacional Natalia de la Sota aseguró que “tienen ganas de montar otro show” con la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el próximo 29 de abril en el Congreso.

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“Tienen ganas de montar otro show”

"Yo la verdad lo digo con tristeza no espero ninguna explicación, no espero ninguna aclaración de ningún tema ni respuestas porque la verdad estamos acostumbrados a esto. Creo que tienen ganas de montar otro show. No tengo expectativas", sostuvo la legisladora cordobesa.

"No veo voluntad política, no la veo ahora, no la vi nunca de este gobierno de realmente hablar de los temas importantes, contestar, hacerse cargo. Estamos hablando primero de la situación particular de Adorni, pero además estamos hablando de los temas de la Argentina", agregó en declaraciones a Radio 10.

"Debería ir a dar respuesta de esto: ¿Qué pasa con la ley de financiamiento universitario? ¿Qué pasa con la ley de discapacidad? ¿Qué pasa que están cerrando 30 pymes por día dado este modelo económico? ¿Qué pasa que la familias están endeudadas de la manera que están endeudadas?", se preguntó De la Sota.

Y luego argumentó: “Este gobierno de Milei nos dijo que iba a bajar la inflación, la inflación sube hace 10 meses consecutivos, que iba a arreglar la macroeconomía, vemos que esto no sucede; que iba a labrar una batalla moral contra la casta, estamos claramente viendo que la casta ha sido el 80% de los argentinos. Y que ellos están beneficiándose con negocios privados... nada de esto pasa y la verdad que entristece mucho".

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"Un modelo económico social y político distinto"

Para De la Sota, "Argentina necesita claramente una nueva síntesis, pero también una renovación en esa síntesis que proyecte para adelante, sin abandonar lo que pensamos". "Nadie tiene que abandonar lo que pensamos pero tenemos que ofrecerle a los argentinos un modelo económico social y político distinto para que podamos avanzar", remarcó.

Además consideró que "no estamos poniendo la oreja en serio donde tenemos que ponerla que es en la gente que está pasándola de verdad mal".

Reforma electoral y las PASO

"Las PASO sirven para emprolijar los partidos, para dar posibilidad a los partidos más pequeños para que se puedan dirimir ahí las internas de los distintos frentes. Es una herramienta democrática y es demagógico decir que tiene que ver con el gasto", explicó.

"Claramente quieren poner trabas a cualquier armado y a cualquier discusión de la oposición y quedar con todas las cuestiones favorables para este gobierno", precisó en diálogo con Gustavo Sylvestre.