Passerini: "Los intendentes y los gobernadores estamos haciéndole frente a lo que la Nación viene abandonando"

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, criticó con dureza a la gestión del presidente Javier Milei al afirmar que "los intendentes y los gobernadores están haciéndole frente a lo que la Nación viene abandonando".

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“Círculo vicioso”

“Salvo en los lugares quizás como Neuquén que está atravesando una situación muy particular y virtuosa, el resto del país está en un círculo vicioso”, sostuvo el jefe municipal

“Cada vez hay más cierres de locales comerciales porque la caída de la actividad económica es evidente. Estamos viendo un fenómeno muy raro de capitalismo sin consumo, pérdida de puestos de trabajo en el sector industrial. Córdoba es una ciudad muy industrial y muy universitaria, y se está sintiendo fuerte la crisis universitaria por el incumplimiento de la ley de financiamiento educativo”, explicó Passerini.

“Pero fundamentalmente todo eso suma para restar recursos que tenemos que poner los primeros niveles de gobierno, que somos los que estamos al lado de la gente en salud y en educación, porque toda esa gente que pierde su obra social, que no puede pagar su prepaga, tiene demandas muy grandes”, agregó en declaraciones al streaming Gelatina.

“Todo ese sector que está sumándose a los sectores más empobrecidos que cada vez son más, y no son menos como por ahí dicen algunas estadísticas, está generando una tensión social importante”, subrayó.

Crisis en el PAMI y municipios

“Los intendentes y los gobernadores estamos haciéndole frente a lo que la Nación viene abandonando”, aseguró Passerini.

Y luego completó: “Y hay un dato muy importante que ayer en Córdoba motivó una reunión de intendentes que tiene que ver con la crisis del PAMI, que en los pueblos y en las ciudades pequeñas no hay sanatorios privados, ya han cerrado todos”.

“Toda esa demanda recae en el estado local que no tiene los recursos pero que no va a abandonar a la gente como sí lo está abandonando el gobierno nacional, que además no está escuchando y en esta suma de errores está agravando una situación de por sí complicada”, insistió.

“La posición de Martín (Llaryora) es muy clara siempre. De hecho nos está acompañando a todos los intendentes. Lo que está pasando con las personas con discapacidad, con nuestros adultos mayores...es el gobernador que más medidas está tomando para que esta crisis no le pegue a la gente del lugar donde él gobierna que es Córdoba”, aseveró Passerini.

“Creo que está haciendo lo que tiene que hacer nuestro gobernador que es estar al lado de la gente, al lado de los intendentes. Ayer en la reunión había intendentes de todos los partidos políticos”, enfatizó el intendente de Córdoba.

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Críticas a Milei

Además señaló que “no hay que ideologizar la situación de pobreza que está padeciendo la gente y que en los dos últimos años se agravó”. “No es que la gente salió de la pobreza, no son números, son personas”, puntualizó.

“Estamos viendo cómo se incrementan las matrículas de las escuelas públicas, y no es que nacen más chicos, es que menos chicos pueden ir a las escuelas privadas. Lo mismo pasa con las prepagas y las obras sociales. Eso es grave porque hay 11 meses seguidos de que la inflación viene aumentando, que quizás era el activo político más fuerte del gobierno de Milei, y eso no está pasando bien. Además hace 11 meses que se viene cayendo la recaudación y la coparticipación, y eso a los que gobernamos con escasez de recursos nos obliga mucho más y nos compromete mucho más”, describió Passerini.

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“Hay que reactivar la economía”

En otra parte de la entrevista con Florencia Halfon Laksman consideró que “hay que empezar a coincidir”. “Creo que estamos todos muy sobrediagnosticados, pero hay cuatro o cinco medidas que hay que tomar. Hay que reactivar la economía, la situación está cada vez peor, y el gobierno nacional sigue tomando medidas, entiendo yo, que lejos de corregir la dificultad, la están agravando”, aseveró.

“No cumplir la ley de financiamiento educativo es muy grave, no cumplir con la ley de discapacidad es gravísimo. Todo eso que incumple el gobierno repercute negativamente en la gente que vive en los lugares que gobernamos los intendentes y los gobernadores”, ejemplificó el jefe capitalino.

Passerini recordó también su argumento para analizar la política nacional de los últimos años: "Hace 16 años que la Argentina viene de mal en peor: Cristina no lo pudo dejar a Scioli, perdió con Macri. Macri no pudo ser reelecto, perdió con Alberto Fernández. Alberto no lo pudo dejar a Massa, que perdió con Milei. Y al paso que vamos Milei no va a ser reelecto”.

“Y creo que el error es volver a repetir lo mismo. No hay que poner el carro delante del caballo. Creo que hay buscar ideas básicas. La Argentina tiene que volver al camino virtuoso: la educación pública, la salud pública, garantizar el financiamiento, garantizar derechos, y sobre todo promover la producción y el empleo. Me parece que esas son las coincidencias y después ver quién", concluyó el intendente de Córdoba.