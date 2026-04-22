Stellantis aumentará la producción en Córdoba y traerá una marca china: “Es el mercado más importante del país para nosotros”

Stellantis anticipó para 2026 una mayor actividad en su planta cordobesa, con un incremento en el volumen de fabricación, mayor participación de exportaciones y la incorporación de una nueva marca de origen chino en su portfolio local.

La definición la dio Pablo García Leyenda, director comercial de Stellantis, en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM). “Para Stellantis, la provincia de Córdoba no solamente es prioritaria en términos productivos, sino también a nivel comercial. Es el mercado más importante para Stellantis dentro de Argentina y claramente los números lo reflejan”, afirmó.

Stellantis fabricará 73.700 autos en Córdoba y lanzará una marca china en 2026

Según las proyecciones del grupo, el complejo industrial de Ferreyra alcanzaría en 2026 una producción de 73.700 vehículos, por encima de las 63.400 unidades registradas el año anterior.

Córdoba, clave para el crecimiento

El director también destacó el peso comercial de la provincia dentro del mercado nacional. “El liderazgo de Fiat en Córdoba durante el primer trimestre alcanzó los 15 puntos de participación de mercado, cuando a nivel país está cerca de los 12,5. Todas las marcas del grupo sobreperforman en la provincia”, explicó.

Según indicó, el desempeño se apoya en la red de concesionarios y el perfil del mercado local. "Tenemos 10 grupos económicos operando en la provincia, con equipos comerciales muy profesionales y una estructura robusta de financiamiento, plan de ahorro y posventa”, señaló.

El crecimiento proyectado estará impulsado por tres modelos:

- Fiat Cronos (60% de la producción)

(60% de la producción) - Fiat Titano (25%)

(25%) - RAM Dakota (14%)

La compañía también anticipa un mayor peso del mercado externo: el 58% de los vehículos fabricados se destinaría a exportaciones, con Brasil como principal destino, por encima del 46% del año pasado.

De esa forma, el director comercial también advirtió sobre el cambio del mercado automotor argentino. “El cambio de mercado fue de 180 grados. Pasamos de un mercado donde el 80% de los autos eran de producción nacional a uno donde más del 70% de los vehículos vendidos son importados”, afirmó.

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Según explicó, este escenario obliga a las automotrices a adaptarse a nuevas condiciones comerciales. “La gente está cambiando las tendencias de un mercado cerrado a uno totalmente abierto y con muchas más opciones para elegir”, sostuvo.

Llegará una marca china

Finalmente, Stellantis confirmó la llegada de la marca china Leapmotor durante el segundo semestre de 2026. “Estamos lanzando próximamente una marca china a mitad de año. Estamos trabajando contra reloj para este cambio y esta transformación del mercado”, adelantó.

El inicio de operaciones incluirá dos vehículos: el C10, un SUV híbrido enchufable con sistema de autonomía extendida, y el B10, un modelo compacto diseñado para movilidad urbana. Con estos productos, el grupo busca posicionarse en segmentos donde crece la demanda por vehículos electrificados.