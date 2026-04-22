Uber cumple 10 años en Córdoba, relanzó Eats y fue recibió una visita política inédita

Córdoba fue elegida como la primera ciudad de Argentina en recibir el lanzamiento oficial de Uber Eats, el servicio de delivery de la compañía estadounidense, que llega al país en el marco de sus 10 años de operaciones locales. El evento de presentación tuvo un dato que lo distinguió de cualquier acto anterior de la firma en el país: por primera vez, funcionarios en ejercicio de gobierno participaron públicamente de un evento de Uber.

Rodrigo Fernández, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, y Marcos Vázquez, concejal de Hacemos Unidos por Córdoba a cargo de la comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, estuvieron presentes en el acto junto a otras figuras de la política local y provincial. Su presencia marca un punto de inflexión en la relación entre la compañía y el entorno institucional argentino.

Un lanzamiento con marca política

Uber opera en Argentina desde hace una década, pero su vínculo con la dirigencia política siempre fue distante o directamente conflictivo, en particular por las tensiones con el sector del transporte tradicional. La presencia de funcionarios municipales en el lanzamiento de ayer en Córdoba rompe con esa historia y sugiere un cambio de posicionamiento político hacia la plataforma.

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"La presencia de Fernández fue para demostrar que Córdoba es una ciudad donde el sector publico, privado y comunitario trabajan en conjunto para favorecer inversiones y posibilidades laborales", indicaron desde el entorno oficial.

El vínculo y diálogo requiere de mucha construcción por ambas partes. La plataforma de movilidad finalizó su proceso de inscripción para brindar sus servicios de traslados y aún resta que los conductores terminen de inscribirse. "La intención y visita fue a modo de conversar respecto a los requisitos que deben cumplir ellos y los choferes en la ciudad las normativas vigentes, teniendo en cuanta que proyectan inversiones económicas y posibilidades laborales para la gente", expresaron fuentes municipales.

Qué es Uber Eats y cómo funcionará

Uber Eats se integra directamente a la aplicación que los usuarios ya utilizan para solicitar viajes, sin necesidad de descargar una plataforma separada. Movilidad, delivery y membresía convivirán en un mismo ecosistema digital, con una única cuenta y experiencia unificada.

"Argentina es un mercado estratégico para Uber a nivel global. La incorporación de Uber Eats responde a una visión de largo plazo: integrar verticales complementarias dentro de una misma plataforma para ampliar la propuesta de valor y ofrecer una experiencia más simple y completa tanto para usuarios como para comercios", afirmó Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina.

El despliegue continuará en las próximas semanas en Rosario, Mendoza y Buenos Aires, completando la primera etapa de expansión nacional.

Pymes y comercios de barrio, en la mira

Uno de los ejes del modelo de negocio local será la incorporación de pequeñas y medianas empresas y comercios de proximidad a la plataforma. La compañía apunta a facilitar la digitalización de ese segmento mediante herramientas tecnológicas, acceso a datos y mayor visibilidad dentro del ecosistema.

El foco en pymes busca diferenciarse de otros actores del delivery que concentran su oferta en grandes cadenas, y al mismo tiempo anclar el servicio en la economía de barrio, con mayor penetración territorial.

Que Córdoba haya sido elegida como ciudad de arranque, y que ese lanzamiento haya contado con presencia institucional del Municipio, posiciona a la capital provincial como escenario de una apuesta que la compañía describe como estratégica para su desarrollo de largo plazo en el país.