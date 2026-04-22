Llaryora respalda a los intendentes del PJ ante la crisis nacional por el Pami y falta de obras

El Gobierno de la Provincia de Córdoba reunió a más de 230 intendentes y jefes comunales del PJ en un encuentro de trabajo realizado en el Centro Cívico del Bicentenario. Participaron de la reunión, encabezada por el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, con la presencia de equipos de esa cartera y del Ministerio de Economía y Gestión Pública provincial.

El mensaje fue claro: la Provincia asume un rol de contención que, en otro contexto, habría correspondido al Estado nacional.

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El eje central del encuentro fue el análisis de la situación económica, con foco en el impacto local del recorte de programas nacionales y la caída de la actividad. También se examinó en particular la crisis del PAMI y sus efectos sobre las localidades del interior cordobés.

El mensaje de Calvo

El ministro Manuel Calvo fue directo en su mensaje a los mandatarios locales: "Sepan que el Gobierno de Martín Llaryora no los va a dejar solos en la actual coyuntura que atraviesa el país". El funcionario subrayó que es "decisión del gobernador acompañar a los intendentes y jefes comunales para que puedan seguir adelante con las obras que se comprometieron a cumplir en beneficio de sus vecinos".

La caída de la recaudación, asociada al parate de la actividad económica, fue otro de los puntos que los equipos técnicos desarrollaron ante los intendentes durante la jornada.

PAMI y Obras provinciales, como ancla de gestión

Frente a ese panorama, el Gobierno provincial reafirmó que sostendrá su plan de obras públicas en todo el territorio cordobés. Los trabajos abarcan áreas viales, educativas, sanitarias, de infraestructura hídrica y cloacal, entre otras.

La apuesta busca compensar, al menos en parte, la retracción de la inversión nacional en los distritos del interior. Según se planteó en el encuentro, los intendentes cuentan con distintos frentes de trabajo en marcha que avanzan con respaldo provincial.

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Uno de los ejes que concentró mayor atención fue la situación del PAMI. La cobertura de salud para jubilados y pensionados viene siendo objeto de reclamos en localidades del interior de Córdoba, donde la oferta de prestadores es más limitada y las discontinuidades en la cobertura afectan de forma directa a una porción significativa de la población.

El análisis de este problema en el marco de la reunión refleja la presión que los mandatarios locales reciben de sus vecinos ante recortes o demoras en servicios que dependen de la órbita nacional. Para muchos intendentes del interior, el deterioro del PAMI es uno de los reclamos más urgentes que enfrentan en su gestión cotidiana.

Un encuentro con lectura política

La convocatoria a más de 230 intendentes y jefes comunales —todos del espacio oficialista conducido por el gobernador Martín Llaryora— tiene también una dimensión política. En un año en que la tensión entre la Nación y las provincias se mantiene elevada, el encuentro sirvió para mostrar cohesión interna del peronismo cordobés y consolidar la figura del gobernador como articulador territorial.

El Gobierno provincial no anunció cifras ni cronogramas específicos, pero el compromiso de continuar el plan de obras fue explícito. El respaldo a los intendentes, combinado con la continuidad de la inversión pública provincial y la atención a la crisis del PAMI, define la estrategia con la que Llaryora busca sostener su base de gestión territorial frente a un escenario nacional adverso.