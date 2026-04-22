Por amenazas de tiroteo, prohibieron mochilas en una escuela de Córdoba y los alumnos ingresaron con bolsas transparentes

La imagen sorprendió desde temprano. Estudiantes ingresando sin mochilas, con cuadernos en la mano o dentro de bolsas transparentes, marcó una escena poco habitual en una escuela de la ciudad de Córdoba. La medida fue adoptada tras amenazas y pintadas intimidatorias que generaron preocupación en la comunidad educativa.

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Como informó ElDoce, la decisión comenzó a aplicarse este miércoles en el Instituto Obispo Caixal, donde las autoridades resolvieron prohibir el ingreso con mochilas como medida preventiva. El objetivo fue reforzar los controles y llevar tranquilidad en medio de un clima de tensión que se repite en distintos establecimientos.

Ingreso escalonado y controles en la puerta

Además, se dispuso un ingreso escalonado para evitar aglomeraciones y ordenar la llegada de los alumnos. Los estudiantes de primero a tercer año ingresan primero, mientras que los cursos superiores lo hacen minutos más tarde, bajo una modalidad que también busca facilitar los controles.

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La decisión generó reacciones diversas entre las familias. Algunos padres manifestaron sorpresa ante la medida, mientras que otros la consideraron necesaria ante el contexto actual. También hubo quienes expresaron malestar por la situación y el nivel de preocupación que atraviesa a las escuelas.

Mensajes en baños con amenazas

El caso se produce en medio de una escalada de amenazas en instituciones educativas. En Córdoba ya se realizaron más de 70 procedimientos policiales vinculados a amenazas en colegios, mientras que a nivel nacional las denuncias superan las 100.