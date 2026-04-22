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FÚTBOL FEMENINO

La cantera cordobesa es protagonista en la Selección Sub-17

El trabajo en inferiores da resultados y se traduce en una presencia de jugadoras de Belgrano y Talleres marcada en la selección juvenil femenina.

Selección juvenil
Las tres jugadoras de Belgrano entrenando en Ezeiza. | AFA
Marcos Villalobo
Marcos Villalobo

El crecimiento del fútbol femenino en Córdoba no se detiene. Años después de que las pioneras abrieran camino en condiciones adversas, hoy ese legado encuentra continuidad en cada nueva convocatoria: una camada juvenil que ya empieza a dejar su marca y que tendrá fuerte presencia en la próxima cita continental.

ES que la Selección Argentina Sub-17, conducida por Christian Meloni, entra en la recta final de su preparación para el Sudamericano de la categoría que se disputará en Paraguay entre el 24 de abril y el 9 de mayo. Antes de emprender el viaje, el plantel completó su última práctica en el predio de Ezeiza. Y dio a comocer la lista de convocadas para este certamen.

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Con la lista definitiva ya confirmada, Córdoba vuelve a decir presente con peso propio. Seis jugadoras formadas en clubes de la provincia integran la nómina, reflejo de un trabajo sostenido que empieza a dar frutos en las divisiones juveniles.

Desde Belgrano fueron citadas la arquera Bianca Virga junto a Josefina Galarza y Ana Noya. Por el lado de Talleres, las convocadas son Lola Hernández, María Goffi e Ignacia Mestre.

Seis nombres que llenan de orgullo al fútbol cordobés, que expone que el trabajo da sus frutos. Y también que aquellas que allá por el 2012 iniciaban en la Liga Cordobesa y soñaban contra todo pronóstico, abrieron puertas. La lista de futbolistas anónimas que desde ese entonces se pusieron la disciplina en el lomo y la hicieron crecer, hoy disfrutan ver que valió la pena. Y aún falta más.

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El torneo juvenil

Argentina compartirá el Grupo A con el seleccionado anfitrión, además de Colombia, Chile y Bolivia, en una primera fase que se jugará todos contra todos a una sola rueda.

El torneo contará con dos zonas de cinco equipos.

Al término de esa instancia inicial, los tres mejores de cada grupo avanzarán a la fase final. Allí, los dos primeros de cada zona disputarán las semifinales, cuyos ganadores no solo pelearán por el título sino que también asegurarán su clasificación al Mundial Sub-17 de 2026. Los demás equipos tendrán una segunda oportunidad en cruces adicionales para completar los cupos mundialistas.

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