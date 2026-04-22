La cantera cordobesa es protagonista en la Selección Sub-17

El crecimiento del fútbol femenino en Córdoba no se detiene. Años después de que las pioneras abrieran camino en condiciones adversas, hoy ese legado encuentra continuidad en cada nueva convocatoria: una camada juvenil que ya empieza a dejar su marca y que tendrá fuerte presencia en la próxima cita continental.

ES que la Selección Argentina Sub-17, conducida por Christian Meloni, entra en la recta final de su preparación para el Sudamericano de la categoría que se disputará en Paraguay entre el 24 de abril y el 9 de mayo. Antes de emprender el viaje, el plantel completó su última práctica en el predio de Ezeiza. Y dio a comocer la lista de convocadas para este certamen.

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Con la lista definitiva ya confirmada, Córdoba vuelve a decir presente con peso propio. Seis jugadoras formadas en clubes de la provincia integran la nómina, reflejo de un trabajo sostenido que empieza a dar frutos en las divisiones juveniles.

Desde Belgrano fueron citadas la arquera Bianca Virga junto a Josefina Galarza y Ana Noya. Por el lado de Talleres, las convocadas son Lola Hernández, María Goffi e Ignacia Mestre.

Seis nombres que llenan de orgullo al fútbol cordobés, que expone que el trabajo da sus frutos. Y también que aquellas que allá por el 2012 iniciaban en la Liga Cordobesa y soñaban contra todo pronóstico, abrieron puertas. La lista de futbolistas anónimas que desde ese entonces se pusieron la disciplina en el lomo y la hicieron crecer, hoy disfrutan ver que valió la pena. Y aún falta más.

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El torneo juvenil

Argentina compartirá el Grupo A con el seleccionado anfitrión, además de Colombia, Chile y Bolivia, en una primera fase que se jugará todos contra todos a una sola rueda.

El torneo contará con dos zonas de cinco equipos.

Al término de esa instancia inicial, los tres mejores de cada grupo avanzarán a la fase final. Allí, los dos primeros de cada zona disputarán las semifinales, cuyos ganadores no solo pelearán por el título sino que también asegurarán su clasificación al Mundial Sub-17 de 2026. Los demás equipos tendrán una segunda oportunidad en cruces adicionales para completar los cupos mundialistas.

