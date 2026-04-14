N°0001: Sofía Valencio inauguró una nueva era en el fútbol cordobés

El fútbol cordobés acaba de dar un paso que resulta profundamente transformador: por primera vez, la figura de entrenadora de arqueras tiene reconocimiento oficial en la Liga Cordobesa. Y ese hito lleva nombre y apellido: Sofía Valencio, referente de Barrio Parque, quien obtuvo su carnet habilitante tras formarse en ATFA.

Pero detrás del título hay mucho más que un logro personal. Hay historia, convicción, lucha y una visión clara sobre el futuro del fútbol femenino.

Las mujeres desde Córdoba siguen dando de qué hablar, abriendo puertas, conquistando lugares. “La pucha cómo pechan”, diría el poema de Delfi Vettore. En Perfil Córdoba dialogamos con esta pionera y le preguntamos ¿Qué significa para ella haber obtenido este carnet oficial? Y Sofía no duda. Habla con emoción, pero también con claridad sobre lo que representa este avance: “Para mí es muy gratificante y muy emocionante. Da la posibilidad de jerarquizar un rol muy importante, que es ser entrenadora de arqueras”.

En su mirada aparece un concepto clave: la profesionalización. Durante años, el entrenamiento específico para arqueras fue una deuda pendiente en muchos clubes.

La noticia llena de orgullo. El pasado viernes 10 de abril, Sofia obtuvo su carnet de EA oficial de Liga Cordobesa, una figura que hasta ese viernes no existía en la provincia. Ella quedó en la historia, su número es 0001.

La actual entrenadora de arqueras de Sub-13, Sub-15, Sub-17, Reserva y Primera femenina de Barrio Parque accedió al título habilitante, tras completar la carrera de entrenadores/as de arqueros/as dictado por ATFA (Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino), título de validez nacional.

Su logro, entonces, no es solo individual. Es colectivo. Es una puerta que se abre para otras.

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Barrio Parque, pionero en el cambio

En Barrio Parque la noticia se vive como una confirmación de un camino iniciado hace años. Sofía lo explica con orgullo: “Nuestro club viene apostando por el crecimiento de las arqueras hace muchos años. Ya se van a cumplir tres años desde que incorporó esta figura en su cuerpo técnico”.

Ese trabajo no es superficial: atraviesa todas las categorías, desde infantiles hasta Primera división. Hoy el club cuenta con arqueras desde sub-11 (incluso niñas de 8 o 9 años) hasta el plantel superior.

Actualmente, Sofia entrena en el club a Helena Srur (sub 15), Delfina Bazan (Sub 17), Catalina Ludueña (sub 13), Guillermina Ludueña(sub 11) y Sofia Ríos (Primera). “Hoy podemos decir con orgullo que tenemos arqueras en todas nuestras categorías. Y eso antes no pasaba”, resalta emocionada. Y vaya que vale la emoción y el aplauso.

El dato no es menor: Barrio Parque no solo acompañó el crecimiento del fútbol femenino, sino que se posicionó como pionero en un aspecto clave de su desarrollo. Una decisión nacida desde adentro del arco. “Hoy en día podemos decir que fuimos los pioneros en incluir la figura de entrenadora de arqueras y para nosotros es emocionante que se pueda reconocer nuestro trabajo”, cuenta Sofia, oriunda de Río Gallegos, Santa Cruz, que ya lleva años en Córdoba y que encontró en el fútbol femenino un espacio para disfrutar su pasión, potenciar sus cualidades y abrir puertas.

Recién al llegar a Córdoba comenzó su camino en el fútbol. Primero en el amateur, luego en clubes como Racing y el propio Barrio Parque. Siempre como arquera. Pero fue justamente desde ese lugar donde detectó una carencia estructural. “Había mucha falta de entrenamiento específico. Ser arquera era un esfuerzo doble: si podías pagar un profesor particular, entrenabas por tu cuenta y después ibas al club”, relata.

Esa experiencia fue el punto de quiebre. Decidió formarse, estudiar el puesto desde otra perspectiva y convertirse en entrenadora. “Fue un viaje de ida. Encontré la posibilidad de hacer lo que me apasiona, pero acompañando a otras”.

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Hacer historia

El camino no fue sencillo. Al contrario. Sofía recuerda que, cuando empezó a formarse, prácticamente no existían espacios donde ejercer: “Mi primer desafío fue pensar: ¿quién me va a tomar? No había clubes con esta figura”. Pero también hubo una batalla interna: “Yo misma tenía prejuicios. Veía a entrenadores muy buenos y pensaba que me faltaba mucho. Y también está el machismo de pensar que la mujer no puede ocupar esos roles”.

Con el tiempo, la práctica y la experiencia en Barrio Parque fueron desmontando esas barreras. Y dice: “Es prueba y error, como en la cancha. Aprender, equivocarse y volver a intentar”.

Entonces, reflexiona: “Yo creo que cualquier mujer que hoy en día esté involucrada en el fútbol, y más que nada en esos roles particulares, como puede ser directora técnica, ser PF, ser entrenadora de arqueras, tiene conciencia de la connotación histórica que puede generar cualquier hecho que haga. Más que nada porque vivimos en un país que respiramos fútbol, que somos pasionales por el fútbol y que esos roles específicos hoy en día el 90 por ciento son realizados por hombres”.

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Y agrega: “Entonces, el querer involucrarte en esos espacios y más en esos roles específicos, seguramente va a traer una respuesta a esa situación, seguramente vas a ser la que pueda ayudar a otras personas a poder involucrarse en el deporte, vas a ser la que pueda ayudar a las deportistas a que puedan ser lo más profesional posible, vas a ser la exponente, la que te vas a tener que atravesar un montón de adversidades que por ahí no están tan buenas, pero que por el amor al deporte lo vas a seguir haciendo, te vas a seguir esforzando, te vas a seguir perfeccionando. Y yo creo que esa situación hace que uno sea consciente de esa connotación histórica. No te queda otra que no ser consciente de esa connotación histórica para mí”.

Sofía no esquiva el contexto. Sabe que su rol tiene una carga simbólica fuerte. Pero lejos de verlo como una carga negativa, lo transforma en motor.

¿Quién es Sofia?

Su historia también está marcada por su familia. El fútbol siempre estuvo presente. “Vengo de una familia que respira fútbol: mi papá fue técnico, mi abuelo presidente de un club, mi mamá también involucrada en la gestión”, le cuenta Perfil Córdoba.

Le ponemos nombre, apellido y función a esos personajes claves en la historia de Sofia. “Papá” es Pablo Valencio, que fue DT del club Ferrocarril YCF y de Hispano Americano. “Abuelo” es Juan Peralta, que fue 20 años presidente del club Ferrocarril YCF. Y “mamá” es Marcela Peralta, quien formó parte de la comisión directiva club Ferrocarril ycf.

No cabe duda. Hay un club que aparece como raíz emocional: Hispano Americano, en su ciudad natal. “Ahí aprendí lo que significa un club. Para mí fue un segundo hogar”, rememora.

Ese sentido de pertenencia es el que hoy intenta transmitir desde su rol. Por eso le da tanto valor a lo que se vive en Barrio Parque.

“Tengo 34 años, pero vivo en Córdoba hace 16 años”, referencia. Y comienza a narrar su historia futbolera: “Me vine a los 18 años. Yo arranqué jugando fútbol amateur, porque como a muchas no teníamos fútbol, digamos, en mi provincia no tenía fútbol, no había fútbol femenino. Por eso, yo me dediqué desde los 6 años hasta los 18 años al básquet. Jugué en mi club (Hispano Americano) y cuando me vine a estudiar a los 18 años ahí empezó mi inicio en el fútbol como arquera. Inicié en el amateur hasta que tuve la posibilidad de entrar a Racing y ahí ya me dediqué más al fútbol de manera más profesional al fútbol once. Estuve en Racing un par de años, después estuve también en Barrio Parque y ya luego directamente me dediqué a ser entrenadora de arqueras si hasta el día”, relata. Aunque no colgó los guantes. Sigue atajando en torneos amateurs en Fútbol 7.

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Visión de futuro

A Sofia, formadora, le toca hablarles a las nuevas generaciones, y su mensaje es claro: “Nunca dejen de disfrutar este puesto tan hermoso. El arco no solo sirve para el fútbol: te prepara para la vida. Te enseña a caerte y levantarte. Es fundamental disfrutar el proceso”.

En Barrio Parque trabaja junto a Romina ‘Pepa’ Gómez, un ícono del fútbol femenino nacional. También junto a Ayelén Bruno Kunath, entrenadora referencial y militante del fútbol femenino cordobés. Ambas impulsoras a ir por más.

Por eso, Sofia dice: “Es muy emocionante poder haber obtenido el carnet oficial de entrenadora de arqueras en nuestro fútbol local. Primero porque da la posibilidad de jerarquizar un puesto, un rol muy importante que es ser entrenadora de arqueras, que yo particularmente lo realizo con mucha pasión, con mucha dedicación, con mucho profesionalismo y que a la vez también a mí me permite seguir dando mi granito de arena para todas las arqueras de nuestro fútbol, no solo para las arqueras que yo entreno, sino para todas las arqueras de otros clubes que capaz que actualmente no tengan esta figura en sus cuerpos técnicos”.

Un paso que cambia el juego

El carnet de Sofía Valencio no es solo un logro personal ni una noticia aislada. Es la evidencia de un cambio más profundo: el crecimiento del fútbol femenino, la profesionalización de sus estructuras y la aparición de nuevos roles.

También es el reflejo de instituciones como Barrio Parque, que deciden no esperar que el cambio llegue, sino impulsarlo. Y, como muchas veces en el fútbol, todo empieza desde el arco.