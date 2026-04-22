Discapacidad: prestadores se movilizan en Córdoba contra la reforma que podría dejar sin servicios ni tratamientos a miles de personas

Prestadores, profesionales y familias del sector de discapacidad se movilizan este miércoles en Córdoba en medio de la creciente preocupación por la reforma impulsada a nivel nacional que, según advierten, podría impactar en pensiones, tratamientos y la continuidad de servicios esenciales.

La convocatoria está prevista para este mediodía en la Plaza San Martín, donde trabajadores del sector buscarán visibilizar la situación y reclamar definiciones frente a la incertidumbre que generó el proyecto.

Fuerte crítica a la nueva ley presentada por el Gobierno.

Fuerte crítica a la nueva ley

“Lo vemos con profunda preocupación. Creemos que lo que busca este proyecto es derogar la ley de emergencia en discapacidad”, señaló Pablo Bolego, vicepresidente Federación Argentina de Transportistas de Personas con discapacidad (Fatradis), en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM).

El referente del sector advirtió que uno de los principales focos de conflicto es el cambio en el esquema de pensiones. Según explicó, la iniciativa podría modificar los criterios actuales de acceso. “El proyecto vuelve a la lógica de la invalidez laboral y eso deja afuera a muchas personas. La ley de emergencia lo corrige, pero ahora se busca nuevamente restringir ese acceso”, sostuvo.

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Además, remarcó que el impacto no sería únicamente económico. “La pensión no es solo un ingreso, también es la puerta de acceso a tratamientos, transporte y acompañamiento profesional”, agregó.

Riesgo para terapias y servicios

Otro de los puntos cuestionados es la posible desregulación de aranceles para prestaciones vinculadas a discapacidad, como terapias, transporte e instituciones especializadas. “Cada obra social podría pagar lo que quiera. Eso rompe la igualdad porque hoy cualquier persona con discapacidad accede al mismo servicio, sin importar su condición económica”, advirtió Bolego.

También alertó sobre las consecuencias para el sistema. “Si se desregulan los valores, muchas instituciones no van a poder sostenerse. Eso impacta directamente en la continuidad de los tratamientos”, concluyó.