Córdoba en Off: Navarro y Allasia buscan el poder en Villa María y Villa Nueva

En el departamento San Martín hay perfume de mujeres poderosas en los despachos más importantes. Se comienzan a mover las fichas para la continuidad o el cambio en los principales municipios. Ya hay dos mujeres que se anotaron para pelearle a los “hombres”.

Una de ella es la exsecretaria de economía, concejal y actual legisladora provincial Verónica Navarro. Quién también es la esposa de Eduardo Accastello. La otra es Adriana Cavagnero. “Perdón, yo soy Allasia suele corregir ante quien sea”, para aclarar que pese a estar casada con el exintendente de Villa Nueva, tiene peso político propio y no necesita anabólicos.

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Allasia es la actual vocal del tribunal de Cuentas, viene de una familia en donde su papá era radical y su mamá peronista. Pero en las últimas semanas se convirtió en la conductora del Partido Justicialista en la ciudad: “Siempre le digo a la gente que conozco: todo el mundo tiene que participar en la vida política. Hay que tener participación, aunque sea en la comisión de un club. Es importante que se involucren”.

Navarro suele participar de muchas acciones de gobierno del intendente de Villa María, y hasta fue parte de la comitiva que viajó a China. Allasia tiene un perfil más de tensión con el actual intendente de Villa Nueva, Ignacio Tagni, ya que está en el espacio opositor.

Aunque falta mucho tiempo y un mundial de fútbol en el medio, los nombres de estas dirigentes ya comienzan a buscar su lugar en la marquesina de las candidaturas. Quien dice, por ahí las mujeres tomarán el poder en las principales ciudades del centro del país.

Negri acompañó a su amigo Brandoni en el último adiós

El dirigente radical, Mario Negri, mantuvo una relación muy estrecha con el actor Luis Brandoni, recientemente fallecido. El exdiputado fue amigo de “Beto” muy cercano y era habitual que se juntaran a comer, según él mismo contó.

Negri estuvo presente en el velorio realizado en la Legislatura Porteña y también en el último adiós realizado en el Cementerio de la Chacarita. “Beto era una persona extraordinariamente humilde, defendía sus convicciones, era muy democrático, muy repubicano, y sin ocultar sus expresiones políticas era muy respuetoso con los que pensaban diferente”, aseguró Negri en diálogo con este medio.

“Beto daba clase sin ser maestro. Él quería ser recordado en su ausencia y lo que veo en las redes me parece que supera todo lo que uno podría imaginar”.

Agost con diploma al “trabajo”

El ahora legislador provincial Oscar Agost Carreño mostró un diploma en las redes sociales. Es un reconocimiento a su “labor” parlamentaria por ser uno de los 10 legisladores que más trabajaron según la revista Parlamentario.

Esa distinción al exdiputado nacional y actual presidente del PRO Córdoba se usó para broma y rosca política local: “Desde cuando te reconocen por ir a trabajar o por hacer el trabajo por el cual te pagan un sueldo todos los meses”, lanzó un nuevo compañero de la Unicameral.

“Recibo esta distinción con mucha gratitud y quiero agradecer al @elparlamentario por considerar mi trabajo para este reconocimiento, especialmente por haber sido el legislador que más proyectos de ley presentó el año pasado”, expresó el legislador en Redes.

También justificó su ausencia para recibir el diploma de manera presencial porque se encuentra en Estados Unidos “representando a la Argentina en un programa global. De todos modos, me siento acompañado por el equipo de mi despacho, que recibe este premio en nombre de todos”.