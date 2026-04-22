Quiebra de SanCor: la Justicia avaló el pedido de la empresa

La quiebra de SanCor quedó formalizada tras la decisión judicial que dio curso al pedido presentado por la propia cooperativa, en un movimiento que expone el nivel de deterioro acumulado al que había llegado la empresa. El desenlace, lejos de ser sorpresivo, aparece como la consecuencia lógica de un proceso prolongado de pérdida de escala, asfixia financiera y debilitamiento operativo que se fue profundizando sin lograr una salida sustentable.

Durante los últimos años, la firma había reducido de manera sostenida su volumen de producción, con plantas paralizadas o funcionando por debajo de su capacidad, menor recepción de leche y una caída evidente en su participación dentro del mercado. Ese retroceso estuvo acompañado por un incremento de las dificultades para cumplir compromisos, tanto con proveedores como con trabajadores, lo que derivó en conflictos laborales recurrentes y en una creciente pérdida de confianza dentro de su propia red productiva.

Una caída que impacta en el interior

El efecto de la quiebra trasciende a la empresa y golpea directamente a las economías regionales, especialmente en provincias como Córdoba, donde SanCor supo ser un actor central en la articulación de la cadena láctea. La salida de productores, que en los últimos años migraron hacia otras usinas ante la falta de previsibilidad, y la pérdida de empleo directo e indirecto forman parte de un escenario que ya venía tensionado y que ahora se profundiza.

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Al mismo tiempo, el proceso acelera una dinámica de concentración del mercado, con menos jugadores y mayor peso de las empresas que lograron sostener su estructura en un contexto adverso. En ese marco, la quiebra no solo ordena el final de una cooperativa emblemática, sino que también reconfigura el mapa productivo del sector.

El expediente judicial abre ahora una etapa centrada en la administración de activos y pasivos, y en la eventual continuidad de algunas unidades bajo nuevos esquemas. Sin embargo, el margen de maniobra es limitado y el escenario aparece dominado por la incertidumbre, tanto para los trabajadores como para los productores vinculados históricamente a la firma.

En perspectiva, el caso de SanCor funciona como un síntoma de problemas más amplios: costos elevados, dificultades de financiamiento, caída del consumo interno y una estructura que, en muchos casos, dejó de ser competitiva. La quiebra, así, no solo cierra una historia empresarial, sino que deja expuesta la fragilidad de un modelo productivo que durante décadas fue clave para el desarrollo del interior.